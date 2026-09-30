Otto Sirgo murió el martes 29 de septiembre de 2026 a los 79 años, dejando una trayectoria de más de cinco décadas en el cine, teatro y televisión mexicana, pero tras confirmarse su fallecimiento, surgió la pregunta: ¿de qué murió Otto Sirgo?

La causa de muerte fue explicada por su hija, Valerie Sirgo, quien contó que el actor pasó algunos días hospitalizado antes de decidir regresar a su casa; de acuerdo con su testimonio, Otto Sirgo estaba cansado y su corazón “le falló un poquito”.

¿De qué murió Otto Sirgo? Actor tenía 79 años

Valerie Sirgo, hija de Otto Sirgo, explicó que, después de permanecer en el hospital, su padre decidió volver a casa, donde se encontraba acompañado por sus seres queridos.

La hija del actor no detalló un diagnóstico médico específico ni señaló una enfermedad cardíaca determinada, por lo que la información disponible apunta únicamente a un problema relacionado con el corazón.

“Lamentablemente mi papá estaba cansado y su corazón le falló un poquito. Siempre amó la vida, la disfrutó muchísimo, fue un gran padre, un gran marido, un gran compañero y un gran actor, pero sobre todo un gran padre” Valerie Sirg

La muerte de Otto Sirgo fue confirmada inicialmente por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

Otto Sirgo nacido en La Habana, Cuba, desarrolló gran parte de su carrera en México y participó en numerosas telenovelas, películas y obras de teatro.