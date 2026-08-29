El Partido Acción Nacional (PAN) del Estado de México (Edomex) destapó a un priísta como candidato para el municipio de San Mateo Atenco rumbo a las elecciones de 2027.

De acuerdo con la información, el candidato del PAN para San Mateo Atenco es Víctor Garduño, quien se desempeña como suplente del priísta Mariano Camacho en el Congreso de Edomex.

PAN Edomex destapa candidato priísta para San Mateo Atenco rumbo a 2027

Enrique Vargas, senador del PAN por el Edomex, realizó un evento en San Mateo Atenco en el que presentó al priísta Victor Garduño como el “amigo” que va contender por el municipio en 2027.

¿PAN Edomex sin candidato? Abre la puerta a un priísta en San Mateo Atenco (Enrique Vargas Del V.)

Pese a que Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, declaró que el partido apostaría por sus propios perfiles y rompería las coaliciones, recientemente dejó abierta la puerta a las alianzas locales.

San Mateo Atenco se perfila nuevamente como un municipio de interés para las fuerzas políticas del Edomex, debido a la competencia que ha registrado en procesos electorales anteriores.

En 2024, la elección municipal se disputó entre Morena y la alianza integrada por PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, con la priísta Ana Muñiz Neyra como candidata de la coalición, ahora alcaldesa.

De cara a las elecciones de 2027, el PAN Edomex busca fortalecer su presencia en el municipio de San Mateo Atenco con la candidatura de Víctor Garduño, pese a que es militante del PRI.