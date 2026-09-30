Prepárate para el concierto de Maroon 5 en el Estadio Alfredo Harp Helú. Te damos el setlist y telonero de su concierto del 30 de septiembre.

La banda Maroon 5 regresa a la Ciudad de México con su gira Love Like Tour.

Setlist del concierto de Maroon 5 en el Estadio Alfredo Harp Helú

Este sería el setlist de Maroon 5 en el Estadio Alfredo Harp Helú para el miércoles 30 de septiembre:

  • Harder to Breathe
  • Lucky Strike
  • This Love
  • Stereo Hearts (Gym Class Heroes cover)
  • Animals
  • One More Night
  • Misery
  • Sunday Morning
  • Heavy
  • Won’t Go Home Without You
  • Memories
  • She Will Be Loved
  • Maps
  • Love Somebody
  • Don’t Wanna Know
  • What Lovers Do
  • Makes Me Wonder
  • Girls Like You
  • Moves Like Jagger
  • Payphone
  • Sugar
Maroon 5
Maroon 5 (Agencia México)

El repertorio que interpretará Maroon 5 en el Estadio Harp Helú tendrá canciones clásicas de la banda con sus hits más recientes de su material discográfico, Love Is Like.

Telonero para concierto de Maroon 5 en el Estadio Alfredo Harp Helú

Por el momento, no se ha confirmado telonero para el concierto de Maroon 5 en el Estadio Alfredo Harp Helú del 30 de septiembre.

La banda encabezada por Adam Levine será la protagonista de su propio show.

Después de presentarse en la Ciudad de México, Maroon 5 visitará el Estadio de Borregos en Monterrey.

Maroon 5
Maroon 5 (Agencia México)