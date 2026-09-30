Prepárate para el concierto de Maroon 5 en el Estadio Alfredo Harp Helú. Te damos el setlist y telonero de su concierto del 30 de septiembre.

La banda Maroon 5 regresa a la Ciudad de México con su gira Love Like Tour.

Setlist del concierto de Maroon 5 en el Estadio Alfredo Harp Helú

Este sería el setlist de Maroon 5 en el Estadio Alfredo Harp Helú para el miércoles 30 de septiembre:

Harder to Breathe

Lucky Strike

This Love

Stereo Hearts (Gym Class Heroes cover)

Animals

One More Night

Misery

Sunday Morning

Heavy

Won’t Go Home Without You

Memories

She Will Be Loved

Maps

Love Somebody

Don’t Wanna Know

What Lovers Do

Makes Me Wonder

Girls Like You

Moves Like Jagger

Payphone

Sugar

Maroon 5 (Agencia México)

El repertorio que interpretará Maroon 5 en el Estadio Harp Helú tendrá canciones clásicas de la banda con sus hits más recientes de su material discográfico, Love Is Like.

Telonero para concierto de Maroon 5 en el Estadio Alfredo Harp Helú

Por el momento, no se ha confirmado telonero para el concierto de Maroon 5 en el Estadio Alfredo Harp Helú del 30 de septiembre.

La banda encabezada por Adam Levine será la protagonista de su propio show.

Después de presentarse en la Ciudad de México, Maroon 5 visitará el Estadio de Borregos en Monterrey.