Prepárate para el concierto de Maroon 5 en el Estadio Alfredo Harp Helú. Te damos el setlist y telonero de su concierto del 30 de septiembre.
La banda Maroon 5 regresa a la Ciudad de México con su gira Love Like Tour.
Setlist del concierto de Maroon 5 en el Estadio Alfredo Harp Helú
Este sería el setlist de Maroon 5 en el Estadio Alfredo Harp Helú para el miércoles 30 de septiembre:
- Harder to Breathe
- Lucky Strike
- This Love
- Stereo Hearts (Gym Class Heroes cover)
- Animals
- One More Night
- Misery
- Sunday Morning
- Heavy
- Won’t Go Home Without You
- Memories
- She Will Be Loved
- Maps
- Love Somebody
- Don’t Wanna Know
- What Lovers Do
- Makes Me Wonder
- Girls Like You
- Moves Like Jagger
- Payphone
- Sugar
El repertorio que interpretará Maroon 5 en el Estadio Harp Helú tendrá canciones clásicas de la banda con sus hits más recientes de su material discográfico, Love Is Like.
Telonero para concierto de Maroon 5 en el Estadio Alfredo Harp Helú
Por el momento, no se ha confirmado telonero para el concierto de Maroon 5 en el Estadio Alfredo Harp Helú del 30 de septiembre.
La banda encabezada por Adam Levine será la protagonista de su propio show.
Después de presentarse en la Ciudad de México, Maroon 5 visitará el Estadio de Borregos en Monterrey.