Tras un violento enfrentamiento armado en el municipio de General Treviño, Nuevo León, las autoridades locales determinaron la cancelación de los festejos del Grito de Independencia para proteger a la ciudadanía.

La decisión fue tomada como medida preventiva luego de que elementos de la Fuerza Civil y la Guardia Nacional repelieron un ataque de un grupo delictivo, resultando en siete presuntos criminales muertos y dos detenciones.

De esta manera se decidió suspender las actividades programadas para este 15 de septiembre reafirmando que la seguridad de la ciudadanía en Nuevo León es lo primero.

Cancelan Grito de Independencia en General Treviño por inseguridad

El municipio de General Treviño, Nuevo León, a través de la alcaldesa Maribel Hinojosa García y de los canales oficiales del gobierno municipal, confirmó la cancelación de los festejos del Grito de Independencia programados para el 15 de septiembre del 2026.

Cancelan el Grito de Independencia en General Treviño, Nuevo León (@red_crucero / X )

Esto se determinó como una medida preventiva para salvaguardar la seguridad e integridad de los habitantes.

La suspensión se dio a conocer a través de las redes oficiales del gobierno municipal mediante un comunicado con el mensaje “La seguridad siempre es primero”.

Las celebraciones patrias estaban previstas para iniciar las 17:00 horas en la Plaza Principal, pero toda la agenda festiva quedó suspendida de manera indefinida.

El programa oficial contemplaba antojitos mexicanos, juegos tradicionales, fuegos artificiales, bailes folclóricos y una cena tradicional, teniendo como atracción musical principal la presentación del grupo Seguimos Trailereando.

Enfrentamiento fue causa directa de cancelación del Grito de Independencia en General Treviño, Nuevo León

La cancelación fue motivada por un enfrentamiento armado ocurrido durante la activación del Operativo Muralla, en el que participaron elementos de Fuerza Civil, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contra un grupo de civiles armados.

Mediante labores de inteligencia, las autoridades detectaron un convoy de civiles armados procedentes de una brecha colindante con Tamaulipas que se desplazaba en dirección a Monterrey.

Al ser interceptados, los agresores dispararon contra las fuerzas de seguridad, lo que desató una persecución hasta la zona Centro del municipio y requirió el apoyo de helicópteros de reconocimiento.

Las autoridades confirmaron 7 presuntos criminales abatidos y 2 hombres detenidos. Ningún elemento de seguridad o civil ajeno a los hechos resultó lesionado.

Se decomisaron 7 armas de fuego, cartuchos y equipo táctico. Asimismo, 2 camionetas utilizadas por los agresores quedaron completamente calcinadas debido al material inflamable que transportaban en su interior.

Al lugar acudieron agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los trámites de ley.