La agrupación norteña Intocable será la encargada de amenizar los festejos del Grito de Independencia 2026 en el Zócalo de la CDMX, según confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

El concierto formará parte de las celebraciones patrias del próximo martes 15 de septiembre, una de las fechas más importantes del calendario cívico nacional.

Con una trayectoria consolidada y miles de seguidores en México y Estados Unidos, la banda se presentará ante miles de asistentes que acudirán a la Plaza de la Constitución para conmemorar el aniversario de la Independencia.

Claudia Sheinbaum invita al Zócalo para dar el Grito de Independencia 2026 con Intocable

Mediante sus redes sociales, la presidenta Sheinbaum invitó al Zócalo para dar el Grito de Independencia 2026 con Intocable.

Al ritmo de “¿Y Todo Para Qué?“, uno de los éxitos de la agrupación, Sheinbaum preguntó si todos ya se encuentran listos para acompañarla durante los próximos festejos patrios.

Hasta el momento se desconoce cuál será el setlist con el que Intocable deleitará a todos sus seguidores que se den cita en el Zócalo, así como quienes sigan la transmisión del evento en redes sociales.

No obstante, se espera que grandes éxitos como “Fuerte No Soy”, “Perdedor”, “El Amigo Que Se Fue”, hagan corear a todos los asistentes que darán el Grito de Independencia 2026 junto a la presidenta Sheinbaum.