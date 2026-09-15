Omar García Harfuch anunció el reforzamiento de la seguridad en Mazatlán, Sinaloa, con 1,800 elementos de seguridad, hoy martes 15 de septiembre de 2026.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), resaltó que el reforzamiento fue ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para fortalecer la presencia territorial en la zona de:
- Mazatlán
- Culiacán
- principales tramos carreteros
Gabinete de Seguridad refuerza seguridad en Mazatlán por instrucción de Claudia Sheinbaum
Omar García Harfuch señaló que el Gabinete de Seguridad inició el reforzamiento de la seguridad en Mazatlán, Sinaloa, por instrucciones de Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con el titular de la SSP, se enviaron 800 elementos de esta institución para incorporarse a actividades de seguridad.
Así como mil elementos de la Secretaría de la Marina, lo que suma 1,800 agentes que se incorporan para la vigilancia y reforzamiento en Mazatlán.
Por otra parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantendrá un “gran despliegue en Sinaloa”, sin embargo, el número de elementos enviados será compartido posteriormente, señaló Harfuch.
Asimismo, Omar García Harfuch destacó que se trata de un despliegue del Gabinete de Seguridad para fortalecer:
- presencia territorial
- patrullaje
- vigilancia
- prevención
- disuasión
Esto con especial atención en los municipios de Mazatlán y Culiacán, así como en los principales tramos carreteros de Sinaloa.