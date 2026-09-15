Omar García Harfuch anunció el reforzamiento de la seguridad en Mazatlán, Sinaloa, con 1,800 elementos de seguridad, hoy martes 15 de septiembre de 2026.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), resaltó que el reforzamiento fue ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum, para fortalecer la presencia territorial en la zona de:

Mazatlán

Culiacán

principales tramos carreteros

Omar García Harfuch (Omar García Harfuch/X)

Gabinete de Seguridad refuerza seguridad en Mazatlán por instrucción de Claudia Sheinbaum

Omar García Harfuch señaló que el Gabinete de Seguridad inició el reforzamiento de la seguridad en Mazatlán, Sinaloa, por instrucciones de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el titular de la SSP, se enviaron 800 elementos de esta institución para incorporarse a actividades de seguridad.

Así como mil elementos de la Secretaría de la Marina, lo que suma 1,800 agentes que se incorporan para la vigilancia y reforzamiento en Mazatlán.

Por otra parte, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mantendrá un “gran despliegue en Sinaloa”, sin embargo, el número de elementos enviados será compartido posteriormente, señaló Harfuch.

Asimismo, Omar García Harfuch destacó que se trata de un despliegue del Gabinete de Seguridad para fortalecer:

presencia territorial

patrullaje

vigilancia

prevención

disuasión

Esto con especial atención en los municipios de Mazatlán y Culiacán, así como en los principales tramos carreteros de Sinaloa.