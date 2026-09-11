Claudia Sheinbaum adelantó que este 15 de septiembre incluirá nuevos nombres en las arengas que realizará durante el Grito de Independencia desde Palacio Nacional.

“Voy a mencionar a nuevos héroes y heroínas que normalmente no se nombran en estos actos” Claudia Sheinbaum

Durante la mañanera de este 11 de septiembre, la presidenta de México, fue cuestionada sobre los detalles de la ceremonia por el aniversario de la Independencia de México para el 15 de septiembre y reveló que habrá una novedad en las tradicionales arengas.

Sheinbaum incluirá nuevos “héroes y heroínas” en el Grito

Al ser cuestionada sobre cuáles serán las arengas que pronunciará durante el Grito de Independencia, Claudia Sheinbaum adelantó que mencionará a personajes que normalmente no forman parte de estas ceremonias.

Aunque Sheinbaum no detalló quiénes serán los personajes que incorporará a su arenga, su anuncio anticipa un cambio respecto a los nombres que tradicionalmente se escuchan durante el Grito de Independencia.

“Va a tocar Intocable, ya lo saben. Todos están cordialmente invitados” Claudia Sheinbaum

La presidenta también confirmó que la ceremonia se realizará el próximo 15 de septiembre y aseguró que habrá una sorpresa durante el Grito.

Respecto al festejo en el Zócalo de la Ciudad de México, Sheinbaum recordó que Intocable será el grupo encargado de amenizar la celebración, por lo que invitó a la población a participar en la ceremonia.

De esta manera, el Grito de Independencia de 2026 tendrá como uno de sus principales atractivos el anuncio de nuevos héroes y heroínas que serán reconocidos públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum.