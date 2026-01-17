Andrés Mijes, alcalde de Escobedo, inauguró la obra “Un General a la sombra”, la cual tuvo un estreno exitoso este viernes en el Teatro de la Ciudad de Monterrey, consolidándose como uno de los proyectos culturales más destacados del año en el marco del Bicentenario del Natalicio del General Mariano Escobedo.

Andrés Mijes conmemora a Mariano Escobedo

Desde el levantamiento del telón, la puesta en escena logró conectar con la audiencia al presentar una visión distinta del héroe nacional Mariano Escobedo, alejándose del retrato solemne para mostrarlo desde una perspectiva humana, reflexiva y profunda vigente para el México actual.

Andrés Mijes destacó que acercar la historia a la ciudadanía a través del teatro es una forma efectiva de fortalecer la identidad colectiva y generar reflexión social, especialmente en fechas conmemorativas de alto valor histórico.

Andrés Mijes respalda proyectos culturales de alto impacto ( Cortesía)

Asimismo, subrayó que la cultura no solo preserva la memoria, sino que la reinterpreta y la pone en diálogo con el presente, permitiendo que nuevas generaciones comprendan el significado de los personajes que formaron parte de la historia del país.

El mandatario reiteró que el impulso a proyectos culturales seguirá siendo una prioridad dentro de su administración.

Rodrigo Murray da vida a un Mariano Escobedo íntimo y reflexivo

El protagonista de la obra, el primer actor Rodrigo Murray, ofreció una interpretación sólida y emotiva que dio profundidad al personaje de Escobedo, presentándolo como un hombre congruente, comprometido con la soberanía nacional y con una fuerte vocación de servicio público.

Mientras que la dirección estuvo a cargo de Hernán Galindo, quien logró una narrativa clara y fluida, permitiendo que el público redescubriera el legado del general más allá de los libros; por eso el montaje destacó por su ritmo, cuidado estético y una propuesta escénica que equilibró emoción y reflexión histórica.

El lleno total del recinto confirmó el interés ciudadano por propuestas culturales de calidad, que combinan arte, historia y conciencia social.

La obra forma parte de una agenda cultural alineada con una visión de transformación social, donde la historia y la identidad ocupan un papel central, en sintonía con el proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Un General a la sombra” tendrá una segunda función este sábado a las 20:00 horas, y continuará su temporada el próximo fin de semana en el Teatro Digital Fidel Velázquez. Las autoridades invitaron a consultar las redes oficiales del Gobierno de Escobedo para conocer fechas y actividades relacionadas.