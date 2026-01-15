El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, encabezó en la Ciudad de México la develación del billete conmemorativo de la Lotería Nacional que rinde homenaje a la vida, ideales y legado del General Mariano Escobedo, al cumplirse 200 años de su natalicio.

Acompañado por la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, Andrés Mijes destacó que este reconocimiento nacional honra a uno de los héroes que defendieron la República y cuyo pensamiento continúa vigente en la vida pública del país.

Andrés Mijes destaca a Escobedo como símbolo de soberanía

Durante la ceremonia, Olivia Salomón subrayó que el billete conmemorativo reconoce a un hombre que demostró que la victoria duradera se construye desde las instituciones, con legalidad y compromiso público.

Hoy al develar este billete conmemorativo reafirmamos que México es una nación que honra su historia, reconoce a quienes defendieron la República y entiende que la memoria asumida con responsabilidad fortalece el presente. Olivia Salomón

Por su parte, Andrés Mijes afirmó que el sorteo no es solo un acto simbólico, sino una forma de mantener viva la lucha del General Mariano Escobedo, cuyos principios, dijo, se reflejan hoy en la defensa de la soberanía nacional.

Andrés Mijes y Olivia Salomón develan billete que conmemora el natalicio de Mariano Escobedo, héroe nacional. (Cortesía )

Mariano Escobedo, ejemplo vigente de transformación: Andrés Mijes

El edil recordó que la lección del General Mariano Escobedo sigue siendo clara y actual: la transformación y la soberanía no dependen de apellidos ni privilegios, sino del cumplimiento responsable de cada función en la sociedad.

Añadió que no es coincidencia que el primer sorteo del Cuarto Millar de la Lotería Nacional inicie honrando a Mariano Escobedo, ya que su pensamiento representa los valores de la Cuarta Transformación y del modelo de la 4T Norteña, enfocado en justicia social, legalidad y trabajo colectivo.

El Sorteo Mayor No. 4001 se llevará a cabo el martes 10 de febrero de 2026 en el Teatro Digital Fidel Velázquez, ubicado en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

El sorteo contará con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series, una bolsa repartible de 66 millones de pesos y la emisión de 3 millones 600 mil cachitos, disponibles en puntos de venta de todo el país y a través de miloteria.mx.