Homero Meneses Hernández es el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tlaxcala (SEPE). Cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito educativo, tanto en docencia como en gestión pública, con trayectoria que abarca desde educación básica hasta posgrado, así como cargos estratégicos en gobiernos estatales.

¿Quién es Homero Meneses Hernández?

Homero Meneses Hernández ha desarrollado una carrera sólida en la administración pública y el sector educativo. Fue asesor del gobernador de Tlaxcala entre 1999 y 2005, y en 2004 se desempeñó como coordinador de asesores del Ejecutivo estatal.

A nivel federal, fungió como secretario técnico de la Comisión de Desarrollo Regional del Senado de la República durante las LX y LXI Legislaturas, además de ser asesor externo de las comisiones de Desarrollo Social y de Ciencia y Tecnología en las LXII y LXIII Legislaturas.

En el ámbito educativo, destaca su trayectoria como director de secundarias técnicas, cargo al que accedió tras obtener el primer lugar en concurso de oposición. También ha sido profesor de posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y vicepresidente de Versus Corrupción A.C., con una participación activa en temas de democracia y rendición de cuentas.

Previo a asumir la titularidad de la SEPE, fue responsable en Tlaxcala de la Oficina de Representación del Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, así como coordinador estatal del programa La Escuela es Nuestra, ambos adscritos a la Secretaría de Educación Pública federal.

Homero Meneses, secretario de Educación Pública de Tlaxcala (SEPE). (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Homero Meneses Hernández?

Homero Meneses Hernández nació el 9 de agosto de 1973. En 2026 cumplirá 53 años.

¿Homero Meneses Hernández tiene esposa?

Sí. Homero Meneses Hernández está casado con María del Rosario. En 2025 celebraron 26 años de matrimonio.

¿Qué signo zodiacal es Homero Meneses Hernández?

Nacido el 9 de agosto, Homero Meneses Hernández es Leo, signo de fuego asociado con el liderazgo, la creatividad y la energía.

¿Homero Meneses Hernández tiene hijos?

Homero Meneses Hernández ha mencionado a sus hijos en espacios públicos junto a su esposa; sin embargo, mantiene en reserva los detalles de su vida familiar.

¿Qué estudió Homero Meneses Hernández?

Homero Meneses Hernández cuenta con formación académica especializada en educación y ciencias sociales:

Licenciatura en Ciencias de la Educación, con especialidad en Administración Educativa.

Maestría en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología del Trabajo, por la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT).

Becario del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt.

Formación en desarrollo institucional, política educativa y formación docente.

Capacitación en la John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard.

Estudios en el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE-UNESCO).

¿En qué ha trabajado Homero Meneses Hernández?

Homero Meneses Hernández ha desarrollado su carrera principalmente en el sector educativo y la administración pública, con cargos relevantes como: