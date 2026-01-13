El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, dio comienzo a las actividades culturales y académicas en conmemoración al bicentenario del General Mariano Escobedo, honrando su legado histórico, su lucha y su trabajo a favor de México.

Durante el evento, el alcalde destacó la importancia de honrar la memoria del héroe nacional; es por eso que durante varios días se realizarán eventos para conocer más acerca de su legado.

Andrés Mijes presenta libro sobre vida de Mariano Escobedo

La conmemoración comenzó con la presentación del Libro Conmemorativo del Bicentenario del Natalicio del General Mariano Escobedo en el Ala Sur del Colegio Civil Centro Cultural de la UANL, donde participaron Felipe Ávila, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), y Santos Guzmán, rector de la UANL.

Andrés Mijes reconoce el legado del General Mariano Escobedo (Cortesía)

Durante la presentación, el alcalde señaló que el libro sirve para entender el pensamiento de Mariano Escobedo sobre la soberanía nacional.

“Este libro también nos ayuda a entender algo muy actual del pensamiento de Mariano Escobedo, que la soberanía no se proclama, se construye. Hoy vemos esa misma lógica en la defensa ejemplar de la República que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo” Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Asimismo, señaló que este trabajo es una reafirmación de que Nuevo León escribe una historia con rigor académico, al mismo tiempo que agradeció la colaboración de la UANL y el INEHRM.

Por su parte, Santos Guzmán reconoció el trabajo de Escobedo por enaltecer la historia a través de un proyecto con valor social, educativo y cultural.

“Escobedo demuestra que, cuando los gobiernos locales y las universidades trabajan de manera coordinada, se pueden generar proyectos de alto valor social, educativo y cultural” Santos Guzmán, rector de la UANL

Mientras que Felipe Ávila explicó que este libro contiene la historia completa de Mariano Escobedo, al contar su formación, trayectoria militar, pensamiento político y su papel en momentos clave de la historia nacional.

Por otra parte, el municipio inauguró la exposición “Escobedo Bicentenario”, ubicada en los bajos del Palacio Municipal, donde a través de 11 mamparas se recorre de manera cronológica la vida del general.

Finalmente, se dio a conocer que el viernes y sábado se realizará la presentación gratuita de la obra teatral “Un General a la Sombra”, del dramaturgo Hernán Galindo, con la participación del actor Rodrigo Murray, en el Teatro de la Ciudad de Monterrey. Si no te quieres perder ni una sola actividad sobre los eventos conmemorativos, el municipio hizo una invitación a consultar la cartelera completa en @GobEscobedo.