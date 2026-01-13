Andrés Mijes presentó la producción teatral “Un General a la sombra”, una puesta en escena que invita a redescubrir la vida y el legado del General Mariano Escobedo, y que se presentará los días viernes 16 y sábado 17 de enero de 2026 en el Teatro de la Ciudad de Monterrey.

El alcalde estuvo acompañado por el actor Rodrigo Murray, quien interpreta al héroe nacional, así como por el dramaturgo y director de la obra, Hernán Galindo. La propuesta escénica fusiona música, danza y teatro, y ofrece una visión íntima, humana y contemporánea del General Mariano Escobedo.

Andrés Mijes impulsa la cultura y la memoria histórica en Escobedo

Durante la presentación realizada en el Teatro Digital Fidel Velázquez, Andrés Mijes destacó el valor histórico de la obra y subrayó que la puesta en escena permite recordar que la historia no se construye solo con fechas y batallas, sino con personas que marcaron el rumbo del país.

Señaló que Mariano Escobedo es un referente para la Transformación, al tratarse de un personaje que antepuso sus convicciones y el bienestar de México por encima de intereses personales.

Esta obra pone en el centro al héroe que no quiso el poder, al hombre que aceptó el olvido antes que traicionar sus convicciones, al mexicano que supo que la soberanía no se hereda ni se decreta, se construye todos los días. Andrés Mijes

Asimismo, indicó que la obra representa una invitación a las nuevas generaciones para comprender que la soberanía también se defiende a través de la memoria histórica, el compromiso cotidiano y el trabajo bien hecho.

Andrés Mijes presenta obra sobre el legado del General Mariano Escobedo. (Cortesía)

“Un General a la sombra” reivindica el legado de Mariano Escobedo

Hernán Galindo, autor y director de la puesta en escena, explicó que “Un General a la sombra” es más que un homenaje, ya que busca hacer justicia histórica a un héroe nacional que rechazó el poder presidencial y se mantuvo fiel a sus ideales y al pueblo mexicano.

Por su parte, Rodrigo Murray, quien da vida al General Mariano Escobedo, expresó su orgullo por interpretar el papel protagónico y reconoció el impulso del Gobierno Municipal de Escobedo a proyectos culturales que acercan la historia a la ciudadanía.

Me siento profundamente orgulloso de interpretar a (el General Mariano) Escobedo. Aunque nació en Galeana, su legado pertenece a Nuevo León y a todo México. Estoy convencido de que al propio Escobedo le hubiera encantado ver esta obra. Rodrigo Murray

Los festejos por el Bicentenario del Natalicio del General Mariano Escobedo contemplan una amplia agenda cultural y académica, con más de 200 actividades que resaltan su legado, lucha e ideales en favor de México.

Finalmente, se informó que “Un General a la sombra” se presentará este 16 y 17 de enero a las 20:00 horas, con entrada gratuita, y que el programa completo de actividades puede consultarse en las redes sociales oficiales del Municipio de Escobedo, en @GobEscobedo.