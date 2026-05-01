Monterrey amplía la atención a personas en situación de vulnerabilidad mediante el Programa Callejero, una estrategia enfocada en brindar apoyo y canalizar a quienes se encuentran en contextos de riesgo en la vía pública.

El programa se basa en la intervención directa en territorio, a través de recorridos y acciones coordinadas que permiten identificar, atender y canalizar a personas que requieren asistencia social, bajo un enfoque humanitario y de acompañamiento.

Monterrey fortalece atención integral del Programa Callejero

La iniciativa ofrece atención multidisciplinaria, que incluye orientación, canalización a servicios especializados, apoyo psicológico y vinculación con programas sociales, con el objetivo de generar alternativas que mejoren las condiciones de vida de las personas atendidas.

El fortalecimiento del programa contempla una mayor coordinación entre dependencias municipales, lo que permite optimizar recursos y ampliar la cobertura en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, se impulsa un modelo de atención que no solo responde a situaciones inmediatas, sino que también promueve procesos de seguimiento y reintegración social, con soluciones más sostenibles.

El Programa Callejero forma parte de una estrategia integral orientada a la inclusión y el bienestar social, mediante atención directa a sectores que enfrentan condiciones de vulnerabilidad en el entorno urbano.

Este esquema consolida una política pública centrada en la atención cercana, la inclusión y el fortalecimiento del tejido social en Monterrey.