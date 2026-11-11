Acuario Michin prepara uno de sus proyectos más ambiciosos con la llegada de una nueva sede a Monterrey, cuya apertura está prevista para finales de 2027.

La apertura está prevista para diciembre de 2027. Actualmente, el proyecto se encuentra en desarrollo y las instalaciones están en proceso de construcción. Ricardo Aguilar Durán, director general y socio fundador de Acuario Michin

El complejo buscará consolidarse como un referente de educación ambiental, entretenimiento familiar y conservación de especies, ampliando la presencia de la cadena en el norte de México.

Además de exhibiciones acuáticas, el Acuario Michin en Monterrey contempla espacios enfocados en investigación, reproducción y protección de fauna, una estrategia que ha distinguido a la marca por su apuesta en favor de la biodiversidad y el bienestar animal.

Cada especie cuenta con normativas y regulaciones específicas que establecen las dimensiones y características que deben tener sus espacios: altura, largo y ancho, así como la disponibilidad de sombras y zonas de descanso, entre otros requisitos. Nosotros nos apegamos a estas disposiciones para garantizar que cada hábitat cumpla con las condiciones establecidas. Ricardo Aguilar Durán, director general y socio fundador de Acuario Michin

Acuario Michin Guadalajara fue sede de la Semana HEAT el 31 de octubre de 2026 (Elizabeth Flores)

Nueva sede de Acuario Michin será en Monterrey: abrirá en 2027

Acuario Michin abrirá las puertas de su nueva sede en Monterrey en diciembre de 2027.

El anuncio fue compartido por Ricardo Aguilar Durán, director general y socio fundador de la cadena de acuarios, quien detalló que la obra ya se encuentra en pleno desarrollo y proceso de construcción.

Los trabajos presentan un avance significativo en su equipamiento, destacando la recepción en Monterrey de los acrílicos especiales manufacturados en Italia para la edificación de los distintos hábitats.

Ya contamos con gran parte del equipamiento y los acrílicos, que se mandaron a fabricar en Italia, también llegaron a Monterrey. Los trabajos registran avances importantes. Ricardo Aguilar Durán, director general y socio fundador de Acuario Michin

La difusión del proyecto de Acuario Michin en Monterrey se dio en el marco de la Semana HEAT, celebrada en Jalisco previa a la entrega de los Premios HEAT 2026.

Acuario Michin Guadalajara fue sede de la Semana HEAT el 31 de octubre de 2026 (Elizabeth Flores)

Acuario Michin acogió a estrellas de los Premios HEAT 2026 en Jalisco para dar buenas noticias

Durante esta agenda cultural y turística, las instalaciones de Acuario Michin en Guadalajara sirvieron como escenario para la primera actividad oficial del itinerario de los delegados e invitados internacionales.

En este encuentro se resaltó la función del acuario como un punto neurálgico de entretenimiento y promoción turística regional, al tiempo que reafirmó su valor como una plataforma de comunicación positiva enfocada en sensibilizar a la sociedad sobre el mundo natural.

En materia medioambiental, Acuario Michin puso en relieve el sólido compromiso de la institución con el estado de conservación y bienestar de las especies.

Cada espacio, recinto y hábitat que diseñamos debe cumplir con las dimensiones y características necesarias para garantizar el respeto a la normatividad. Ricardo Aguilar Durán, director general y socio fundador de Acuario Michin

Acuario Michin Guadalajara fue sede de la Semana HEAT el 31 de octubre de 2026 (Elizabeth Flores)

La totalidad de los ejemplares en exhibición provienen de programas de reproducción bajo cuidado humano o de granjas acuícolas reguladas, evitando la extracción de especímenes en vida silvestre.

Gracias al cumplimiento de estrictas normas biológicas y al aval de certificaciones de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZARM) y la PROFEPA, el espacio opera adicionalmente como refugio y santuario para la recepción de fauna incautada o asegurada por las autoridades federales.

Contamos con certificaciones de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con la que también mantenemos una alianza. Muchas de las especies que recibimos también son propiedad de la nación, pues fueron incautadas o aseguradas durante operativos y programas de vigilancia, incluso en aeropuertos. Por ello, también funcionamos como un espacio de resguardo para estos ejemplares. Ricardo Aguilar Durán, director general y socio fundador de Acuario Michin

Entre los proyectos activos de Acuario Michin destacan la investigación y reproducción de especies emblemáticas como el ajolote mexicano, la nutria de río y el perrito de agua —éxito reproductivo reconocido por la AZARM—, así como programas permanentes de rehabilitación de fauna silvestre para su posterior reintroducción a la naturaleza.