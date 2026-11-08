Los HEAT Latin Music Awards 2026 hicieron historia al celebrar por primera vez su ceremonia en México, consolidando a Jalisco como uno de los principales destinos para la industria del entretenimiento en América Latina.

La edición 2026 no solo reunió a algunas de las figuras más destacadas de la música en español, sino que también registró cifras récord de audiencia y proyección internacional.

Además, HEAT 2026 reforzó su apuesta por impulsar nuevos talentos y promover la participación femenina en la industria, al tiempo que posicionó a Puerto Vallarta como una potencial sede permanente de futuras ediciones.

Diana Montes y Mar Solís en la alfombra magenta de los Premios HEAT 2026 en Puerto Vallarta (Prensa HEAT)

Puerto Vallarta deja buen sabor de boca en los Premios HEAT

Los HEAT Latin Music Awards celebraron por primera vez su gala en territorio mexicano tras más de diez años de trayectoria en la región latinoamericana.

El Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta sirvió como escenario principal para el cierre de la Semana HEAT en Jalisco, una celebración distribuida entre Guadalajara, Zapopan, Chapala, Tequila y la costa vallartense que fue transmitida en vivo por LosHeat.tv y Jalisco TV, logrando romper récord de audiencia.

Según explicó Diana Montes, directora general y fundadora de los premios, esta plataforma actúa como un semillero fundamental para la industria musical, enfocándose en respaldar a los talentos emergentes que trabajan con responsabilidad para aprovechar la oportunidad de hacer despegar sus carreras.

Luis Alfonso, El Señorazo, en la ceremonia de los Premios Heat 2026 en Puerto Vallarta (Premios HEAT)

¿Puerto Vallarta será sede de los próximos Premios HEAT? Diana Montes responde

Diana Montes enfatizó el alcance global de LosHeat.tv, la cual conecta a más de 120 millones de personas en streaming, y manifestó la firme intención de afianzar a Puerto Vallarta como sede continua para los años venideros.

Diana Montes subrayó además la importancia del liderazgo femenino en la industria, resaltando la mancuerna de trabajo lograda con la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, liderada por Lorena Martínez, para dar mayor visibilidad a las mujeres en el ámbito musical.

Lorena Martínez, Directora General de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (Prensa HEAT)

Superando los retos logísticos planteados por el alto flujo de visitantes durante el fin de semana de Día de Muertos, la coordinación con el Gobierno de Jalisco y el municipio fue clave para el éxito de los Premios Heat 2026.

La fiesta musical de los Premios Heat culminó con la entrega de galardones decididos totalmente por la votación del público en sus 30 categorías.

Entre las figuras más sobresalientes, Carlos Rivera se alzó como el gran ganador al obtener tres globos HEAT, mientras que Mario Girón recibió el globo en la categoría Promesa Musical y Yeri Mua en Artista Revelación, reafirmando el impacto cultural de esta primera edición en México.