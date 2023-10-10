Aquí te decimos cuál es el precio de la entrada y cuándo se inaugura en Parque Tepeyac el Acuario Michin CDMX.

Esta nueva sucursal del Acuario Michin, será el más grande de Latinoamérica y exhibirá a más de 300 especies marinas.

La pre inauguración del Acuario Michin CDMX tuvo lugar a principios de octubre del 2023, por lo que te compartimos todo lo que sabemos.

Acuario (Especial / Internet)

¿Cuándo se inaugura el Acuario Michin CDMX en Parque Tepeyac?

A poco más de un año de la apertura de la plaza comercial en Parque Tepeyac, el Acuario Michin CDMX está a punto de ser inaugurado, aunque no hay fecha exacta.

Y es que aunque no se ha dado a conocer una fecha exacta, el Acuario Michin CDMX tuvo su pre inauguración a principios de octubre de este 2023.

Por lo que influencer y medios de comunicación tuvieron la oportunidad de dar un primer vistazo a lo que será el acuerdo más grande de Latinoamérica.

Este recinto contará con más de 300 especies de animales marinos y diversas actividades como convivencia con capilares, lémures, cocodrilos y rayas, a los cuales podrás alimentar.

¿Qué precio tiene la entrada al Acuario Michin CDMX en Parque Tepeyac?

El precio por persona Acuario Michin CDMX, tendrá un precio general de alrededor de 269 pesos mexicanos e incluirá la entrada a todas las exposiciones.

Hasta el momento se desconocen los precios de las entradas de niños y personas con discapacidad.

Además del precio del boleto de entrada, cabe mencionar, las actividades en el Acuario Michin CDMX tendrán un precio extra, como:

Alimentar cocodrilos y rayas: 85 pesos

Lémures y capibaras: 150 pesos

¿Cómo llegar al Acuario Michin CDMX en Parque Tepeyac?

El Acuario Michin CDMX se cree que estará abierto de lunes a domingo con un horario de las 10:00 a las 21:00 horas.

Por lo que no habrá problema para llagar haciendo uso del:

Metrobús : líneas 5 y 6

: líneas 5 y 6 Metro CDMX: líneas 4 y 6