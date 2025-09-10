Hoy miércoles 10 de septiembre, la autopista México-Monterrey fue escenario de un accidente; se trató de una carambola de tráilers que no dejó heridos pero generó caos vial.

El accidente causó una parálisis vial en la autopista Monterrey–Saltillo, a la altura del kilómetro 1, en el Libramiento Noroeste, ubicado en el municipio de García, cerca de los límites territoriales con Santa Catarina, Nuevo León.

En redes sociales circulan imágenes del aparatoso accidente que genera tráfico en los carriles en dirección de Monterrey a Laredo por el Libramiento, donde únicamente está libre el acotamiento, y también hay afectaciones viales en el sentido de Laredo hacia Saltillo.

Sin embargo, Protección Civil de Nuevo León informó que hasta este momento, no se registran heridos a causa de la carambola.

Accidente en autopista México-Monterrey hoy 10 de septiembre provoca tráfico de cientos de autos

El accidente en la autopista México-Monterrey o Monterrey-Saltillo ocurrió cerca de las 4:00 de la madrugada de hoy 10 de septiembre, involucrando a 3 tráilers que generaron tráfico a la altura del kilómetro 1 de la carretera.

Sin embargo, después de las 7:00 de la mañana, la autopista sigue colapsada en el municipio de García, en los límites con Santa Catarina, cuya área es cercana a una zona industrial y despoblada.

En ambos sentido de la autopista México-Saltillo solo se encuentra habilitado un carril, por lo que cientos de autos se encuentran varados debido al tráfico kilométrico.

Dado el tráfico que prevalece en la zona, las autoridades recomiendan a los automovilistas que proceden de Saltillo, Coahuila o de la autopista antes mencionada, hacia Monterrey o Nuevo Laredo, seguir por la autopista Periférico de cuota.

Accidente en autopista México-Monterrey no dejó heridos

Sin embargo, pese al aparatoso accidente en la autopista México-Monterrey o Monterrey-Saltillo, Protección Civil de Nuevo León informó que no se registran heridos.

Imágenes de un dron de Telediario dieron cuenta de los hechos posteriores a la carambola de 3 tráilers, de los cuales uno quedó completamente volcado; el accidente también involucró a una camioneta tipo estaquitas.

Después de las 7:00 de la mañana, personal de grúas arribó a la zona para liberar el tráfico que dejó el accidente desde las 4:00 de la madrugada de hoy 10 de septiembre.