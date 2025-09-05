La mañana del viernes 5 de septiembre se registró un accidente en la autopista México-Querétaro que afecta el tránsito desde Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

El accidente ocurrió cuando varios autos se impactaron entre sí, provocando una carambola en la que también se vio involucrada un camión de carga.

El tránsito se encuentra a vuelta de rueda en la zona de Tepojaco, a la altura del Trébol de Tepotzotlán.

La mañana del 5 de septiembre se registró una carambola a la altura del kilómetro 44 de la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México (CDMX).

El accidente ocurrió cuando un camión de carga y varios autos particulares se impactaron, provocando una carambola en la zona de Tepojaco, a la altura del Zwan.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe) se tuvo que realizar el cierre parcial en la autopista, a la altura del Trébol de Tepotzotlán.

El cierre generó caos vial en la zona debido a que los autos impactados quedaron detenidos por varios metros, uno de ellos quedó completamente aplastado; se desconoce si la carambola dejó heridos o muertos.

De acuerdo con las denuncias realizadas en redes sociales, el accidente generó largas filas de automóviles detenidos mientras que Capufe señaló que la reducción de carriles se mantendrá hasta que se puedan retirar todas las unidades involucradas en el accidente.

¿Cómo denunciar un accidente carretero?

Si durante un trayecto carretero observas o te involucras en un accidente, es importante denunciarlo para que se realice la atención correspondiente.

Para denunciar un accidente carretero a Capufe, es necesario llamar al número de emergencia 074.

En caso de que el accidente ocurra en autopistas administradas por la Guardia Nacional Caminos, el número de emergencia es 088.

Luego de ello, es importante esperar a los equipos de emergencia que brindarán apoyo a los involucrados,