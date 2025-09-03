Se registra un accidente en la autopista Arco Norte hoy 3 de septiembre que provoca una fila de 14 kilómetros de largo de automovilistas.

De acuerdo con los primeros reportes emitidos por la autopista del Arco Norte este accidente se registró en el kilómetro 94+300, por lo que la circulación con dirección a Atlacomulco está cerrada.

Por el momento los servicios de emergencia y grúas laboran en la zona para poder liberar lo más pronto posible la circulación.

Nota en desarrollo, en breve más información...