Un choque en el libramiento Bicentenario en el Estado de México involucró a al menos 30 autos; Protección Civil acudió al lugar de los hechos a brindar ayuda a los afectados.

El choque múltiple que se habría provocado por la neblina en la zona dejó a tres personas muertas, según reportes.

Choque en el Estado de México deja a 30 autos afectados

La mañana de hoy 15 de febrero, se informó de un choque múltiple en el libramiento Bicentenario en el Estado de México que tuvo al menos 30 autos involucrados y pérdidas humanas.

🚨 Accidente vehicular en Lerma



Esta Coordinación participa en la atención de un choque múltiple con aproximadamente 40 vehículos involucrados sobre el Libramiento Bicentenario, tramo Xonacatlán–Lerma. pic.twitter.com/6MgBpuFtsA — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) February 15, 2026

Nota en desarrollo. En breve más información...