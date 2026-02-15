Un choque en el libramiento Bicentenario en el Estado de México involucró a al menos 30 autos; Protección Civil acudió al lugar de los hechos a brindar ayuda a los afectados.
El choque múltiple que se habría provocado por la neblina en la zona dejó a tres personas muertas, según reportes.
Choque en el Estado de México deja a 30 autos afectados
La mañana de hoy 15 de febrero, se informó de un choque múltiple en el libramiento Bicentenario en el Estado de México que tuvo al menos 30 autos involucrados y pérdidas humanas.
Nota en desarrollo. En breve más información...