Hoy martes 9 de septiembre se registró un accidente en la autopista México-Puebla tras la volcadura de una pipa de gas.

La volcadura de la pipa se registró a la altura del km 39 de autopista México-Puebla, cerca de la Plaza de cobro de San Marcos.

Accidente en autopista México-Puebla: Fuga de gas por volcadura de pipa provoca cierre a la circulación

A través de X, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que debido a una fuga de gas, las autoridades realizan el cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Puebla para la seguridad de los usuarios.

En la zona, se encuentran laborando personal de Capufe, Protección Civil y Bomberos.

Asimismo, Capufe informó que se mantiene la desviación hacia tramo libre en los siguientes puntos:

Dirección Ciudad de México , a la altura del km 63

, a la altura del km 63 Dirección Puebla, a la altura de la Plaza de Cobro San Marcos

