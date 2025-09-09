Hoy martes 9 de septiembre se registró un accidente en la autopista México-Puebla tras la volcadura de una pipa de gas.
La volcadura de la pipa se registró a la altura del km 39 de autopista México-Puebla, cerca de la Plaza de cobro de San Marcos.
Accidente en autopista México-Puebla: Fuga de gas por volcadura de pipa provoca cierre a la circulación
A través de X, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que debido a una fuga de gas, las autoridades realizan el cierre a la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Puebla para la seguridad de los usuarios.
En la zona, se encuentran laborando personal de Capufe, Protección Civil y Bomberos.
Asimismo, Capufe informó que se mantiene la desviación hacia tramo libre en los siguientes puntos:
- Dirección Ciudad de México, a la altura del km 63
- Dirección Puebla, a la altura de la Plaza de Cobro San Marcos
Nota en desarrollo.