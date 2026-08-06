La Academia de Policía de Monterrey recibió a 65 nuevos cadetes que comenzarán su proceso de capacitación y formación policial como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad pública y mejorar la atención a la ciudadanía.

De esta nueva generación, 37 cadetes serán formados para Policía de Proximidad, 20 para Guardia Auxiliar y ocho para Auxilio Vial, quienes iniciarán una preparación académica, física y táctica antes de incorporarse a las filas de la corporación regiomontana.

Nuevos cadetes de la Policía de Monterrey se preparan para servir a la ciudadanía

El director de la Academia, Formación y Especialización Policial, Brisilot Alejandro Sandoval Sánchez, destacó ante los nuevos integrantes la importancia de asumir con responsabilidad la labor de seguridad y el compromiso que representa formar parte de la corporación.

Durante la ceremonia de bienvenida, señaló que los cadetes comienzan una nueva etapa profesional en la que deberán desempeñarse bajo principios de legalidad, disciplina, profesionalismo y proximidad ciudadana.

La nueva generación está integrada por 34 mujeres y 31 hombres, quienes iniciaron su preparación con el objetivo de contribuir a la seguridad de la sociedad regiomontana.

En el acto también participaron Ricardo González Rodríguez, director de Tránsito; Saúl Eduardo Rodríguez Vázquez, director de Policía de Investigación; Jesús Adrián Gausín de Anda, director de Policía de Operaciones Especiales; Juan Ramón Macías Ortiz, director del C4; y Rodolfo Yáñez, coordinador de Recursos Humanos de la Academia.

Ingresan 65 nuevos cadetes a la Academia de Policía de Monterrey. (Cortesía)

Monterrey fortalece el C4 con nuevo personal para áreas de monitoreo y radiocomunicación

Como parte del fortalecimiento del sistema de seguridad municipal, seis personas se incorporaron al C4 Monterrey para recibir capacitación en las áreas de Monitoreo y Radiocomunicación.

El nuevo personal se prepara ante la próxima apertura de los edificios del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) en las zonas Norte y Sur de Monterrey.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey mantiene abierta la convocatoria para quienes deseen integrarse a la corporación, tanto en áreas operativas como en el C4.

Las personas interesadas pueden acudir al Centro de Reclutamiento de la Academia de Policía, ubicado en calle Miguel Barragán s/n, colonia Industrial, o solicitar información al teléfono 81 5102 6750, extensiones 51, 52 y 53, de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.