El Gobierno de Monterrey entregó dos obras correspondientes a la primera etapa del Circuito Vial El Huajuco, proyecto de infraestructura que busca mejorar la movilidad en la zona sur del municipio, generar rutas alternas a la Carretera Nacional y agilizar los traslados de miles de automovilistas.

Una de las obras es el Paso Superior Vehicular La Rioja, ubicado en el cruce de la Carretera Nacional con la avenida La Rioja. La infraestructura cuenta con 420 metros lineales de vialidad, un carril de circulación por sentido, acotamientos, espacios para peatones y ciclistas, cuatro cruces peatonales, cuatro cruces ciclistas, 34 luminarias, áreas de jardinería, paisajismo y un paradero para el transporte público.

Corredor Vial Acueducto fortalece la conectividad en el sur de Monterrey

La segunda obra corresponde al Corredor Vial Acueducto, desarrollado entre la avenida Las Estancias y la calle Palmares, donde se construyeron y rehabilitaron mil 250 metros de vialidad.

El proyecto incorpora tres carriles de circulación por sentido, acotamientos, seis cruces peatonales y 40 luminarias, con el objetivo de fortalecer la conectividad entre distintos sectores del sur de Monterrey.

Ambas obras permitirán conectar de manera más eficiente las zonas oriente y poniente del Huajuco sin necesidad de utilizar la Carretera Nacional, contribuyendo a reducir los tiempos de traslado y distribuir de mejor manera el flujo vehicular.

Circuito Vial El Huajuco incorpora infraestructura peatonal y ciclista

Además de beneficiar a los automovilistas, las obras incluyen infraestructura para peatones y ciclistas, iluminación y elementos de urbanismo que buscan ofrecer una movilidad más segura, accesible e incluyente.

La entrega de esta primera etapa forma parte de una estrategia de infraestructura vial orientada a atender el crecimiento de la zona sur de Monterrey, mediante proyectos que incrementen la capacidad de las vialidades, fortalezcan la conectividad y mejoren las condiciones de desplazamiento para habitantes y visitantes.