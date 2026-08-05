Monterrey registra un avance del 72% en la construcción del nuevo Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) Zona Sur, una obra estratégica que busca fortalecer la infraestructura de seguridad, mejorar la coordinación operativa y ampliar la capacidad de respuesta ante emergencias en el sur del municipio.

Ubicado en la colonia Las Diligencias, el complejo se desarrolla sobre una superficie aproximada de 6 mil 750 metros cuadrados y contará con instalaciones especializadas para coordinar labores de monitoreo, inteligencia, Protección Civil, atención ciudadana y respuesta a emergencias.

Así será el nuevo C4 Zona Sur de Monterrey

El nuevo edificio estará conformado por tres niveles y albergará 61 áreas de servicio, entre ellas espacios para monitoreo, atención de denuncias, coordinación operativa, Protección Civil y áreas administrativas.

Además, la planta baja estará destinada a la atención de la ciudadanía e incluirá un área de registro, revisión médica y detención preventiva, lo que permitirá concentrar diversos servicios en un mismo espacio para agilizar la atención de incidentes.

Actualmente, la obra continúa con trabajos de estructura, instalaciones, acabados e infraestructura complementaria, manteniendo el calendario previsto para poner en operación un centro equipado con tecnología y espacios especializados que fortalecerán la coordinación de las acciones de seguridad.

El nuevo C4 ampliará la vigilancia y la capacidad de respuesta en Monterrey

La nueva sede forma parte de la estrategia del Gobierno de Monterrey para modernizar la infraestructura de seguridad mediante la creación de centros regionales que optimicen los tiempos de respuesta, fortalezcan el monitoreo urbano y mejoren la coordinación entre las corporaciones encargadas de la prevención y atención de emergencias.

Una vez concluido, el C4 Zona Sur ampliará la cobertura de vigilancia en uno de los sectores con mayor crecimiento urbano de la ciudad, acercando servicios estratégicos a la población y fortaleciendo la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Con este proyecto, Monterrey continúa impulsando la modernización de su infraestructura de seguridad mediante tecnología, espacios especializados y coordinación operativa, con el objetivo de ofrecer servicios más eficientes y contribuir a una ciudad más segura para las y los regiomontanos.