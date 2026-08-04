La Policía de Monterrey implementó un operativo preventivo en el Área Médica de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) con motivo del regreso a clases en preparatorias y facultades, para fortalecer la seguridad de estudiantes, docentes, trabajadores y visitantes.

A través de la Dirección de Policía de Proximidad y con el apoyo de diversos grupos operativos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzó la presencia policial en la colonia Mitras Centro, uno de los sectores con mayor concentración de población estudiantil y afluencia de personas.

Policía de Monterrey emite recomendaciones para un regreso a clases seguro

Como parte del operativo, la corporación llamó a la comunidad universitaria a adoptar medidas de autocuidado durante sus traslados y estancia en la zona, entre ellas resguardar teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros objetos de valor, además de evitar distracciones al caminar o utilizar el transporte público.

Las autoridades también recomendaron mantener siempre bajo vigilancia la mochila, trasladarse acompañado cuando sea posible, permanecer atento al entorno y reportar cualquier situación sospechosa a través de los números de emergencia 911, 072 o directamente con los oficiales asignados al sector.

El dispositivo de seguridad se concentra en un área donde se ubican la Preparatoria No. 15 Madero, las facultades de Medicina, Enfermería, Psicología, Odontología, Nutrición y Salud Pública, además del Hospital Universitario y otros centros de atención de la UANL.

Debido a la alta movilidad de estudiantes, docentes, personal administrativo y usuarios del transporte público, el operativo contempla recorridos permanentes en calles, avenidas y paradas de transporte, incluida la estación Hospital del Metro.

Monterrey despliega videovigilancia y patrullajes para prevenir delitos

Como parte de la estrategia, se instaló una torre de seguridad equipada con cámaras de videovigilancia y se desplegaron unidades de patrullaje para reforzar la prevención de delitos como robo a persona, robo a negocio y robo a casa habitación.

Asimismo, las autoridades informaron que en la zona operan chats vecinales enlazados al C4 de Monterrey, lo que permite agilizar la atención de reportes y fortalecer la coordinación entre la ciudadanía y la corporación policial.

La vigilancia también se extendió a otros planteles de la UANL, entre ellos las preparatorias 15 Florida, Álvaro Obregón, Técnica Médica y las preparatorias 2, 3 y 9, además de otros centros educativos.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana exhortó a estudiantes, docentes y personal administrativo a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo a los oficiales asignados o mediante los números de emergencia para contribuir a un regreso a clases seguro.