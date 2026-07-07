Monterrey dio la bienvenida a 75 nuevos cadetes que iniciaron su formación en la Academia de Policía, donde recibirán capacitación para incorporarse a distintas áreas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El grupo está conformado por 47 hombres y 28 mujeres, quienes se prepararán como policías, agentes de Tránsito, guardias auxiliares y personal de Auxilio Vial.

Además, cuatro integrantes recibirán capacitación para integrarse al área de monitoreo y radiocomunicación del C4 de Monterrey.

Academia de Policía de Monterrey fortalece la formación de nuevos elementos de seguridad

Durante la ceremonia de bienvenida, Brisilot Alejandro Sandoval Sánchez, director de la Academia de Policía, señaló que durante su proceso de formación los cadetes podrán especializarse en áreas como Policía de Proximidad, Investigación o Reacción, de acuerdo con sus aptitudes y desempeño.

El funcionario también les dio la bienvenida a la corporación y destacó que su preparación estará enfocada en fortalecer la seguridad y el servicio a la ciudadanía.

Los cadetes recibirán un sueldo mensual de 15 mil pesos, además de servicio médico, como parte de los beneficios otorgados durante su formación.

En el evento participaron Jorge Ortega Zamarripa, inspector General de Inteligencia; José Santos González Escobar, director de Policía de Proximidad; Jesús Adrián Gausín de Anda, director de Policía de Operaciones Especiales; Jovi Alan de los Santos, supervisor de Policía de Investigación; y Rodolfo Yáñez, coordinador de Recursos Humanos.

Las personas interesadas en ingresar a la Academia de Policía de Monterrey pueden solicitar información en los teléfonos 81 5102 6750 y 81 5102 6752, o acudir directamente a las instalaciones ubicadas en la colonia Industrial.