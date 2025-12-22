Talina Ferrer Cadenas es una profesional en administración financiera con experiencia en sector privado y sector público. Su labor se ha centrado en impulsar la economía local, promover la inclusión financiera y apoyar al sector empresarial.

¿Quién es Talina Ferrer?

Talina Ferrer Cadenas es una funcionaria pública mexicana; actualmente fue nombrada por Javier May como la secretaria de Administración y Finanzas de Tabasco, un cargo de alto nivel dentro de la actual administración.

Anteriormente, se desempeñaba como la Subsecretaria de Desarrollo Económico en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del estado de Tabasco.

¿Qué edad tiene Talina Ferrer?

De acuerdo con la información disponible, Talina Ferrer nació el 3 de enero de 1988, por lo que actualmente tiene 37 años.

¿Talina Ferrer tiene esposo?

No hay datos públicos verificables sobre si Talina Ferrer está casada o tiene esposo, pues en sus redes sociales solo se dedica a compartir logros dentro de su vida laboral.

¿Qué signo zodiacal es Talina Ferrer?

Al haber nacido el 3 de enero, Talina Ferrer es Capricornio, signo que se caracteriza por la disciplina, ambición y seriedad, con rasgos prácticos y responsables.

¿Talina Ferrer tiene hijos?

No hay información pública sobre la vida privada de Talina, por lo que se desconoce si es madre o no.

¿Qué estudió Talina Ferrer?

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Talina Ferrer estudió Administración Financiera, Finanzas y Contabilidad en el Tecnológico de Monterrey.

Además, cuenta con una maestría en Alta Dirección de Empresas por parte de la IPADE Business School.

Estos estudios la posicionan como una profesional con formación sólida en temas de finanzas y gestión empresarial.

¿En qué ha trabajado Talina Ferrer?

Ferrer Cadenas ha tenido varios cargos públicos, además de contar con experiencia en el sector privado: