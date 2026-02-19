Gobierno de Chihuahua desmiente que hayan multado a “El Jerry” tras su concierto el pasado 14 de febrero.

Trascendió en redes sociales que Gerardo Coronel, “El Jerry”, había sido multado por fomentar la violencia a la mujer durante su presentación en Chihuahua.

Pedro Oliva, subdirector de Gobernación Municipal desmintió que se haya multado al cantante y compartió que su presentación se realizó con normalidad.

Gobierno de Chihuahua desmiente que “El Jerry” haya sido multado por concierto

“El Jerry” se presentó el pasado 14 de febrero en la Arena Córner en Chihuahua, donde cantó un repertorio con canciones de amor y desamor.

Trascendió en redes sociales que el Gobierno de Chihuahua había multado a “El Jerry” por interpretar canciones que fomentaban la violencia hacia la mujer.

Gerardo Coronel, El Jerry (Facebook/@Gerardo Coronel)

Chihuahua es una de los estados que prohibió la interpretación de narcocorridos y canciones que hagan apología a la violencia de género en eventos masivos.

Presuntamente, “El Jerry” debía pagar una multa de 250 mil pesos; sin embargo, Pedro Oliva, subdirector de Gobernación Municipal, compartió al medio local Más Noticias Net que esto era mentira.

El funcionario negó que se haya infraccionado a “El Jerry” y aclaró que su evento se realizó con normalidad.

Esta es la verdadera multa por cantar canciones violentas en Chihuahua

“El Jerry” no se ha manifestado por la supuesta multa tras su presentación en Chihuahua, lo que confirmaría que fue un rumor.

Pedro Oliva explicó que el monto de la supuesta multa a “El Jerry” no coincide con el monto que se debe pagar a quienes canten canciones violentas en eventos masivos.

La multa por cantar narcocorridos o canciones que hablen de violencia de género es de 762 mil 515 a un millón 407 mil 720 pesos.

Por ejemplo, Alfredo Olivas y Julián Álvarez fueron multados en 2024 por interpretar narcocorridos y pagaron más de 705 mil pesos.