El cierre del Carnaval de Mazatlán 2026, celebrado el martes 17 de febrero, se vio marcado por la detención de Alejandro Ojeda Jr. y el Grupo Codificado, luego de que la policía municipal interrumpiera su presentación tras interpretar el corrido “Los lujos del R”.

Los músicos negaron vínculos con el narcotráfico y aseguraron que la canción fue solicitada “por un fan”.

Tras tres horas detenidos, Alejandro Ojeda Jr. y el Grupo Codificado fueron liberados tras pagar una multa de 351.93 pesos cada uno, lo que calificaron como un exceso.

Alejandro Ojeda Jr. y Grupo Codificado hablan sobre su detención en el Carnaval de Mazatlán

El 17 de febrero de 2026 trascendió la detención que Grupo Codificado tuvo en el Carnaval de Mazatlán tras haber cantado la mitad del corrido “Los lujos del R” dedicada a José Rodrigo Aréchiga Gamboa, ‘El R’ o Chino Ántrax.

Ante el escándalo que causó el que la policía municipal interrumpiera su presentación y no los dejaran terminar el concierto, Alejandro Ojeda Jr. y Grupo Codificado hablaron al respecto.

Los miembros de la agrupación negaron tener algún tipo de vínculo con el narcotráfico y pretextaron el haber cantado el corrido porque un fan en el público lo pidió.

Incluso, compartieron que autoridades se acercaron a ellos y les dijeron “no toquen eso”, a lo que acataron y prosiguieron a cumbias románticas cuando los bajaron del escenario.

Asimismo, explicaron que para ellos pasó desapercibido el origen del corrido, asegurando “es muy comercial y ahora ya no se relaciona [con el Antrax]”.

Sostuvieron que ellos lo único que buscan es hacer música y que incluso sus corridos son “aspiracionales”, culminando con pedir disculpas a la gente de Sinaloa si les ofendió la canción.

Alejandro Ojeda Jr. y Grupo Codificado revelan la multa que el gobierno les cobró

Alejandro Ojeda Jr. y Grupo Codificado hablaron de la detención que tuvieron en el Carnaval de Mazatlán, exponiendo que creyeron un exceso el haberlos arrestado con más de 30 policías, además de que “sí se pusieron un poco agresivos”.

Sin embargo, el compositor Alejandro Ojeda -que también fue detenido- dijo que entendía que el acuse lo hizo Protección Civil y por “órdenes de arriba” la policía municipal los tuvo que detener.

Asimismo, dejaron claro que estuvieron detenidos por tres horas y que tuvieron que pagar una pequeña multa “como si nos hubieran agarrado orinando [en la calle]”.

Jaime Othoniel Barrón Valdez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, señaló que la multa fue de 351.93 pesos por cada uno.

Detienen a Alejandro Ojeda Jr. por cantar narcocorridos en el Carnaval de Mazatlán 2026 (Michelle Rojas )

Por otra parte, Grupo Codificado y Alejandro Ojeda Jr., dejaron claro que desconocían que no podían cantar corridos porque ni la organización ni en el contrato les advirtieron.

Sin embargo, ya después de haber sido detenidos y puestos en libertad, Alejandro Ojeda Jr., dijo haber investigado argumentado que en Sinaloa “no está prohibido” porque no existe una ley federal.