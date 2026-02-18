El cantante Alejandro Ojeda Jr., hijo del ex vocalista de Banda El Recodo, fue detenido durante el Carnaval de Mazatlán 2026 tras interpretar narcocorridos, prohibidos en eventos masivos de Sinaloa.

Policías municipales y estatales interrumpieron su presentación y lo trasladaron al juez cívico, donde se le impuso una multa de 351.93 pesos por apología al delito.

Aunque fue liberado tras tres horas de detención, el músico denunció haber sido tratado como “delincuente” y compartió imágenes esposado junto a sus compañeros de Grupo Codificado.

Alejandro Ojeda Jr. fue detenido en el Carnaval de Mazatlán 2026 por cantar narcocorridos

Policías municipales y estatales detuvieron a Alejandro Ojeda Jr. y sus músicos por comenzar a interpretar narcocorridos.

Sinaloa prohibió la interpretación de narcocorridos en eventos masivos, por lo que Alejandro Ojeda Jr. cometió una falta administrativa.

Cuando Alejandro Ojeda Jr. comenzó a cantar narcocorridos, autoridades le pidieron que bajara del escenario y terminara su participación en el Carnaval de Mazatlán 2026.

Alejandro Ojeda Jr. fue detenido en el Carnaval de Mazatlán por apología al delito (Facebook/@Grupo Codificado)

En video difundidos en el redes sociales se ve al cantante siendo escoltado por guardias de seguridad y fue trasladado al juez cívico.

Alejandro Ojeda Jr. Pagó una multa de 351.93 pesos, al igual que cuatro de los integrantes de Grupo Codificado.

El cantante es hijo de Alejandro Ojeda, ex vocalista de Banda El Recodo, quien confirmó en redes sociales que su hijo y él estaban bien.

Alejandro Ojeda Jr. asegura que lo trataron como “delincuente”

Tras ser liberado por la policía de Mazatlán, Alejandro Ojeda Jr. Compartió varias fotos de su detención.

El músico mencionó que estuvo detenido 3 horas en el Ministerio Público y lo esposaron, posteriormente lo llevaron a un celda.

“No fueron minutos, fueron más de 3 horas en el Ministerio Público. Nos esposaron y luego nos encerraron como delincuentes” Alejandro Ojeda Jr.

Alejandro Ojeda Jr. colocó el hashtag “La música no es un delito”, junto a fotos de él y sus compañeros esposados.

Jaime Barrón, comandante de la Policía Municipal, compartió que Alejandro Ojeda Jr. Solo recibió una amonestación y había sido liberado de inmediato.