La Fiscalía del estado de Chihuahua lamentó la muerte del juez Omar Felipe García Cano, quien llevaba el caso de César Duarte y quien habría fallecido el pasado 20 de diciembre.

De acuerdo con la información, la Fiscalía de Chihuahua atendió un reporte de suicidio en el domicilio del juez, por lo que se ha concluido de manera extraoficial que Omar Felipe García se quitó la vida.

Muere el juez Omar Felipe García, quien llevaba el caso César Duarte (Redes sociales)

Confirman muerte de Omar Felipe García, juez que llevaba el caso César Duarte

La Fiscalía de Chihuahua confirmó la muerte del juez Omar Felipe García, quien se habría quitado la vida, según los reportes, en un domicilio ubicado en la colonia Haciendas del Parque.

Elementos de la Fiscalía de Chihuahua atendieron un reporte de suicidio y al llegar encontraron a un hombre con una herida de arma de fuego en el cráneo y este sería Omar Felipe García.

El juez Omar Felipe García fue servidor público en la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en Chihuahua, y ocupó diversos cargos, entre ellos:

Agente del Ministerio Público

Coordinador distrital

Director de Asuntos Internos

Asimismo, el juez Omar Felipe García era responsable del proceso penal contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua que está señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de:

Asociación delictuosa

Peculado