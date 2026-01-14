El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, obtuvo un amparo provisional contra su vinculación a proceso, sin que ello signifique su liberación del Penal Federal de Máxima Seguridad El Altiplano.

“El otorgamiento de la suspensión provisional en modo alguno implica la libertad del directo quejoso” Juez Daniel Marcelino Niño Jiménez

Así lo determinó el juez de distrito en materia penal, Daniel Marcelino Niño Jiménez, quien concedió la suspensión para frenar temporalmente el avance del procedimiento penal de Cesar Duarte.

Con la aprobación del amparo provisional de César Duarte, la autoridad jurisdiccional de control deberá suspender el procedimiento hasta que se notifique la resolución sobre la suspensión definitiva.

FGR confirma la detención de César Duarte, exgobernador acusado de corrupción

Cabe recordar que el 14 de diciembre 2026, la FGR informó sobre la medida de vinculación a proceso en contra de César Duarte por su supuesta responsabilidad en el delito de recursos de procedencia ilícita.

Las investigaciones de la FGR señalan que César Duarte habría usado su posición como funcionario para participar en un esquema de lavado de dinero y desvío de recursos públicos, así como: