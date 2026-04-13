Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a César Duarte Jáquez contra la vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, la medida no implica su libertad, por lo que el exgobernador de Chihuahua permanecerá en el penal del Altiplano, en Almoloya, Estado de México.

De la suspensión provisional a la definitiva en el caso de César Duarte

El 13 de enero de 2026, a César Duarte se le otorgó una suspensión provisional, medida cautelar que le permitió frenar de manera temporal la vinculación del proceso mientras se analizaba la etapa intermedia de su juicio de amparo.

Siendo que la suspensión definitiva responde directamente a la medida promovida a principios de año.

El juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, fue quien otorgó la medida cautelar al exgobernador.

Por lo que explicó, continuará hasta que se resuelva el juicio de amparo que César Duarte promovió contra la vinculación de proceso en enero pasado.

César Duarte Jaquez (Adolfo Vladimir / Cuatoscuro)

Ahora, un juez federal deberá determinar si existieron violaciones constitucionales durante el procedimiento que resultó con la vinculación a proceso de César Duarte el pasado 10 de diciembre.

Mientras tanto, el exgobernador seguirá en prisión preventiva en el Altiplano hasta que se llegue a una resolución definitiva en cuanto a su situación jurídica.

César Duarte es acusado de lavar 73 millones 925 mil pesos, recursos que habían sido triangulados y que presuntamente provenían de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua.