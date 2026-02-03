El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, obtuvo una suspensión definitiva por parte de un juez federal, lo que significa que se frenará su juicio oral por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fue Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, quien otorgó la medida cautelar, sin que ello implique la liberación de César Duarte, actualmente preso en el Altiplano.

Suspensión definitiva prevalecerá mientras se resuelve el juicio de amparo de César Duarte

La suspensión definitiva corresponde al amparo que César Duarte promovió en enero contra la vinculación a proceso que se le dictó en diciembre de 2025 por el delito de lavado de dinero por 73.9 millones de pesos.

FGR confirma la detención de César Duarte, exgobernador acusado de corrupción (Michelle Rojas)

En el acuerdo publicado, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez aclaró que la medida cautelar de César Duarte no implica en modo alguno dejarlo en libertad.

Agregó que la suspensión definitiva tiene el objetivo de que, una vez que termine la etapa intermedia, se suspenda la apertura a juicio oral por los delitos que se le imputan.

Asimismo, se explicó que la suspensión definitiva prevalecerá mientras se resuelve el juicio de amparo que César Duarte promovió contra la vinculación a proceso.

Es de recordar que la FGR acusa al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, de desviar más de 73 millones de la Secretaría de Hacienda estatal, a través de un esquema de empresas de sus hijos y esposa.