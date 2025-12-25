La Fiscalía de Chihuahua confirmó y lamentó la muerte de Omar Felipe García Cano, quien era el juez en el proceso penal del exgobernador César Duarte; te decimos quién fue él.

De acuerdo con la información, Omar Felipe García Cano se habría quitado la vida, pues agentes de la Fiscalía de Chihuahua atendieron un reporte de suicidio en su domicilio.

Pero ¿quién fue Omar Felipe García Cano? Te decimos todo lo que se sabe del juez en el caso César Duarte, que se habría quitado la vida el pasado sábado 20 de diciembre.

Muere el juez Omar Felipe García, quien llevaba el caso César Duarte (Michelle rojas)

¿Quién fue Omar Felipe García Cano?

Omar Felipe García Cano, originario de Hidalgo del Parral, Chihuahua, era conocido por ser el juez a cargo del caso César Duarte, que está señalado por su presunta responsabilidad en los delitos de:

Asociación delictuosa

Peculado

¿Qué edad tenía Omar Felipe García Cano?

Omar Felipe García Cano tenía 38 años de edad.

¿Qué signo zodiacal era Omar Felipe García Cano?

Dado que Omar Felipe García Cano nació el 13 de enero de 1987, su signo zodiacal es Capricornio.

¿Omar Felipe García Cano estaba casado?

Se desconoce si Omar Felipe García Cano estaba casado.

¿Omar Felipe García Cano tenía hijos?

No hay información que confirme que Omar Felipe García Cano tuviera hijos.

¿Qué estudió Omar Felipe García Cano?

Omar Felipe García Cano estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad Regional del Norte (URN) y, posteriormente, realizó una maestría en Gestión de Sistemas de Seguridad.

¿Quién fue Omar Felipe García Cano? (Redes sociales)

¿Cuál fue la trayectoria de Omar Felipe García Cano?

Antes de llegar al Poder Judicial, Omar Felipe García Can trabajó como servidor público en la Procuración de Justicia del estado, desempeñándose en la Fiscalía de Chihuahua como:

Director de Inspección Interna

Coordinador de Ministerios Públicos

Funciones de control interno

Actualmente se desempeñaba como juez de control adscrito en el Distrito Judicial Morelos en Chihuahua, cargo al que accedió mediante las elecciones judiciales del 1 de junio de 2025.

Muere el juez Omar Felipe García, quien llevaba el caso César Duarte

La Fiscalía de Chihuahua confirmó la muerte del juez Omar Felipe García, quien se habría quitado la vida, según los reportes, en un domicilio ubicado en la colonia Haciendas del Parque.

Elementos de la Fiscalía de Chihuahua atendieron un reporte de suicidio y al llegar encontraron a un hombre con una herida de arma de fuego en el cráneo y este sería Omar Felipe García.

Pese a que los informes extraoficiales señalan que el juez Omar Felipe García se quitó la vida, aunque las investigaciones están en curso para esclarecer las causas de la muerte.