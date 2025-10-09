El ataque contra Don Nico, el heladero que denunció las malas condiciones de las calles en Salvatierra, Guanajuato, tuvo un gran impacto internacional y llegó hasta diarios internacionales como El País.

“Te amo, ya me mataron, corazón, te amo, cuida a mis niños, mi amor; me mataron aquí en plena salida a Morelia; se me está yendo el aliento, te amo” Don Nico

Fue el martes 7 de octubre de 2025 cuando dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon en varias ocasiones contra Don Nico, mientras este realizaba una transmisión en vivo para denunciar unos baches en Guanajuato.

El hecho generó gran impacto internacional por la brutalidad del hecho, lo que se sumó a las palabras de despedida de Don Nico que quedaron registradas en video y fueron difundidas por el diario El País.

El País dio cobertura al ataque contra Don Nico en Salvatierra, Guanajuato

El impacto internacional que generó el ataque contra Don Nico en Salvatierra, Guanajuato, se vio reflejado en la cobertura de diarios como El País sobre este hecho que expone la violencia en México.

En sus notas, este medio reconoce que Don Nico no era un desconocido en Urireo, sino que se ganó el aprecio de su comunidad por publicar mensajes vecinales, mal estado de las calles, estafas, mascotas perdidas o accidentes.

De igual manera, El País expone que Don Nico sentía miedo del gobierno por exponer las malas condiciones de su comunidad; “qué quede como un legado para el pueblo, que el pinche Gobierno es una basura”, dijo.

Hasta ahora, se conoce que Don Nico permanece en estado grave pero estable en un hospital de Guanajuato con tres disparos en la pelvis, glúteo y pierna tras el ataque a manos de motociclistas.

Al momento no se reportan detenidos ni se han dado a conocer las posibles motivaciones de este ataque contra Don Nico.