Tras el ataque que sufrió Don Nico durante una transmisión en vivo, José Daniel Sámano Jiménez, alcalde de Salvatierra, Guanajuato denunció amenazas.

En entrevista con Azucena Uresti, José Daniel Sámano Jiménez reconoció que tuvo que abandonar su domicilio, es por ello por lo que muchos se han cuestionado quién es el alcalde de Salvatierra, Guanajuato.

¿Quién es José Daniel Sámano Jiménez, alcalde de Salvatierra, Guanajuato que denunció amenazas?

José Daniel Sámano Jiménez es originario de Salvatierra y ha tenido una larga carrera en la política salvaterrense.

José Daniel Sámano Jiménez, alcalde de Salvatierra, Guanajuato (@dany_samano_21 / Instagram )

Aunque no estudió política, José Daniel Sámano Jiménez se ha desarrollado en este ámbito y actualmente es el alcalde de Salvatierra, Guanajuato.

El gusto por la política de José Daniel Sámano Jiménez viene de familia y es que su abuelo fue fundador del Partido Acción Nacional (PAN) y su padre expresidente municipal.

¿Cuántos años tiene José Daniel Sámano Jiménez, alcalde de Salvatierra, Guanajuato que denunció amenazas?

José Daniel Sámano Jiménez tiene 43 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Daniel Sámano Jiménez, alcalde de Salvatierra, Guanajuato que denunció amenazas?

José Daniel Sámano Jiménez se encuentra casado, pero no se conocen más detalles sobre su esposa.

¿Qué signo zodiacal es José Daniel Sámano Jiménez, alcalde de Salvatierra, Guanajuato que denunció amenazas?

Se desconoce el signo zodiacal de José Daniel Sámano Jiménez, alcalde de Salvatierra, Guanajuato.

¿Cuántos hijos tiene José Daniel Sámano Jiménez, alcalde de Salvatierra, Guanajuato que denunció amenazas?

Se conoce que José Daniel Sámano Jiménez tiene 3 hijas.

¿Qué estudió José Daniel Sámano Jiménez, alcalde de Salvatierra, Guanajuato que denunció amenazas?

José Daniel Sámano Jiménez estudió la carrera de Endodoncia en la Universidad Latina de México.

¿En qué ha trabajado José Daniel Sámano Jiménez, alcalde de Salvatierra, Guanajuato que denunció amenazas?

Incursionó en política en 1999, ayudando en capacitaciones y como representante de casilla.

José Daniel Sámano Jiménez formó parte del gabinete como Regidor del 2012 al 2015 en el PAN, presidió comisiones y coordinó regidores.

Tras 14 años en el PAN, José Daniel Sámano Jiménez terminó su militancia en el 2019 y se encaminó a las puertas de Movimiento Ciudadano.

En Movimiento Ciudadano se presentó a la candidatura para presidente municipal 2021-2024, pero no obtuvo el triunfo.

Ya con Morena, José Daniel Sámano Jiménez volvió a postularse para alcalde de Salvatierra, Guanajuato, ganando las elecciones.

José Daniel Sámano Jiménez, alcalde de Salvatierra, Guanajuato denuncia amenazas tras ataque a Don Nico

En entrevista con Azucena Uresti, José Daniel Sámano Jiménez, alcalde de Salvatierra, Guanajuato admitió que ha recibido amenazas luego del ataque que sufrió Don Nico.

José Daniel Sámano Jiménez reveló que el pasado 6 de junio atacaron a su jefe de escoltas, pero logró librar los disparos en su contra.

“Yo en lo particular tengo amenazas personales…Hace poco balearon a mi jefe de escoltas” José Daniel Sámano Jiménez, alcalde de Salvatierra, Guanajuato

Aunque había recibido amenazas de muerte anteriormente, José Daniel Sámano Jiménez destacó que estas incrementaron tras el ataque a Don Nico.

Tras las amenazas, José Daniel Sámano Jiménez decidió salir de su domicilio para proteger a su familia.