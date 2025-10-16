Manuel Cantú, quien viajó de Monterrey a Salvatierra, Guanajuato, para tapar el bache reportado por ‘Don Nico’, dice haberse sentido amenazado durante su labor social.

En declaraciones para AR Noticias, Manuel Cantú, de edad desconocida, revela que al momento de bachear en el estado de Guanajuato, un vehículo pasó muy cerca de él, acción que lo alertó.

“Sí hubo un coche, un vehículo que me pasó muy cerquita de mí, y así amenazante, como midiento territorio, como diciéndome: ‘Cuídadito que aquí andamos” Manuel Cantú

El activista social, también conocido como El Potro, recuerda que el corazón se le aceleró; sin embargo, el sentimiento no le fue ajeno, ya que no es la primera vez que ha recibido amenazas.

“El corazón se te pone a un millón. No es la primera vez que me enfrento a estas situaciones” Manuel Cantú

Pese a amenazas, Manuel Cantú continuará realizando labores sociales

Manuel Cantú no busca sumar más fama, tampoco quiere colgarse de lo ocurrido a Don Nico, quien murió el pasado 10 de octubre.

Tres días después de que dos hombres a abordo de una motocicleta, le dispararon mientras éste realizaba una transmisión en vivo en Facebook para denunciar baches de Salvatierra.

Aunque el activista luchó por su vida, murió después del ataque directo.

Manuel Cantú explica haber viajado a Guanajuato para concluir el trabajo de José Guadalupe Casas Rodríguez, nombre real de Don Nico, como una forma de homenaje.

Pero sobre todo para levantar la voz de actos que deben concientizarse y visibilizarse.

“Fue una forma de levantar la voz de lo que somos activistas. No fue fácil tomar esa decisión. Podría verse un acto de imprudencia, de rebeldía” Manuel Cantú

Por lo que satisfecho con su labor, pide ser ese pequeño impulso para que la gente contribuya personalmente a ser de este mundo algo mejor.

@manuelcantunl Tapamos el bache que un ciudadano valiente reportó en la Comunidad de Urireo; Guanajuato 🐎🐎🐎 ♬ sonido original - Manuel Cantú

Las palabras, y sin lugar a dudas, las acciones del creador del contenido están siendo aplaudidas por miles de personas, quienes le expresan su admiración a través de redes sociales.

Mientras que otros más le brindan su apoyo para continuar realizando un servicio social que benefecia a muchos.