Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, se pronunció sobre la situación política actual entre México y Estados Unidos y llamó a las autoridades federales a atender el contexto con responsabilidad y altura de miras.

El senador hizo referencia a los acontecimientos registrados en las últimas horas, así como a diversos posicionamientos realizados por funcionarios estadounidenses y publicaciones de medios internacionales relacionadas con la seguridad y la relación bilateral entre ambos países.

También mencionó declaraciones emitidas por el titular de la DEA y por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, particularmente respecto a expresiones relacionadas con acciones de “limpieza” en ciudades, tema que consideró preocupante dentro del actual contexto político y diplomático.

Clemente Castañeda advierte sobre un contexto delicado para México

El legislador de Movimiento Ciudadano señaló que las señales registradas en las últimas semanas deben poner en alerta máxima al Estado mexicano, al considerar que existe un escenario delicado que requiere respuestas institucionales firmes y coordinadas.

Indicó que, desde su perspectiva, las reacciones de la clase política han sido limitadas frente a la gravedad del contexto internacional y mencionó que diversos medios como CNN, Los Angeles Times y The New York Times han publicado información relacionada con posibles escenarios de intervención estadounidense en territorio mexicano.

Castañeda sostuvo que cualquier tipo de intromisión extranjera en asuntos internos de México es inaceptable; sin embargo, afirmó que la defensa de la soberanía nacional debe realizarse mediante instituciones sólidas y con apego a la ley.

Asimismo, consideró que el discurso sobre soberanía no debe utilizarse como argumento para evitar investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.

El senador también señaló que parte de la retórica del gobierno estadounidense podría estar relacionada con el contexto electoral en aquel país, aunque advirtió que eso no minimiza la relevancia de las señales políticas y diplomáticas actuales.

Clemente Castañeda critica evasivas ante tensión bilateral

Durante su intervención, el coordinador parlamentario reprochó que, en lugar de enfrentar el tema con seriedad, se hayan generado distractores y evasivas frente a la situación bilateral con Estados Unidos.

En ese sentido, pidió a la mayoría legislativa respaldar la solicitud realizada por Movimiento Ciudadano para que la Fiscalía General de la República avance en las investigaciones relacionadas con los señalamientos públicos contra diversos funcionarios.

Castañeda advirtió que negar o minimizar las acusaciones podría generar mayores presiones internacionales y dar argumentos para que Estados Unidos incremente su participación en temas de seguridad relacionados con México.

Además, exhortó al Gobierno federal, a la Presidencia de la República y a las instituciones encargadas de procuración de justicia a actuar con responsabilidad y evitar descalificaciones frente a quienes expresan opiniones distintas sobre el tema.

Finalmente, cuestionó que el Senado de la República aún no haya instalado las comisiones bicamerales de Seguridad y de Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente, al considerar que ambos órganos deberían mantenerse sesionando de manera constante ante el contexto actual.