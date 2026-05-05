The New York Times le dedica portada y una página completa a la presunta corrupción ligada a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.

El diario estadounidense considera que las acusaciones contra Rubén Rocha Moya podrían incidir a favor o en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Caso de Rubén Rocha Moya llega a la porta del diario The New York Times

The New York Times publicó una cobertura sobre la presunta corrupción ligada a Rubén Rocha Moya, señalando que los cargos en su contra representan un desafío para México.

The New York Times lleva a portada presunta corrupción ligada a Rubén Rocha Moya (@AdrianaDavilaF / X )

En el artículo firmado por el periodista Jack Nicas se analiza la crisis política que se ha desatado por el indiciamiento de Rubén Rocha Moya, a quien las autoridades de Estados Unidos acusan de recibir sobornos y colaborar con el narcotráfico.

Aunque no se ha presentado ninguna prueba en contra de Rubén Rocha Moya, el articulo señala que este escenario coloca a la presidenta Claudia Sheinbaum ante su mayor dilema político.

Y es que enfrenta la crisis de decidir entre desarticular la corrupción interna o mantener la defensa de la soberanía frente a las presiones del gobierno de Donald Trump.

El artículo del diario The New York Times destaca que este proceso representa un punto de inflexión para México, pues una investigación real contra funcionarios de alto nivel marcaría un cambio histórico en la lucha contra la corrupción institucional.

The New York Times advierte que la información obtenida por fiscales estadounidenses de capos extraditados podría implicar a más figuras políticas de México en presuntas redes de impunidad.

The New York Times analiza caso de Rubén Rocha Moya

El análisis The New York Times enfatiza que la acusación contra Rubén Rocha Moya no es un hecho aislado y ha expuesto la vulnerabilidad del sistema político mexicano.

Fiscales estadounidenses dieron a conocer un indiciamiento que describe años de presunta colusión entre el Cártel de Sinaloa, Rocha Moya y otros diez funcionarios.

De acuerdo con las acusaciones los líderes del cartel habrían entregado sobornos y votos a cambio de impunidad.

The New York Times recordó que las acusaciones contra Rubén Rocha Moya no son nuevas y es que en 2024 el cofundador del Cártel de Sinaloa declaró tras su detención que creía ir a una reunión con el propio gobernador.

De acuerdo con el diario estadounidense, el gobierno mexicano ya había evaluado investigar a Rocha Moya antes del indiciamiento y concluyó que no había evidencia suficiente para proceder.

Ante la presión, Rubén Rocha Moya optó por una licencia temporal para enfocarse en su defensa legal.

Esta maniobra le permite conservar su inmunidad procesal mientras la Fiscalía General de la República evalúa el caso.