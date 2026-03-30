Movimiento Ciudadano presentó un Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución para exigir a autoridades federales y a Petróleos Mexicanos esclarecer las causas y responsabilidades del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

Además, solicitaron implementar acciones inmediatas de restauración ecológica y apoyo integral a las comunidades afectadas, ante la magnitud del desastre ambiental.

Movimiento Ciudadano exige investigar desastre ambiental en el Golfo de México

La bancada en el Senado advirtió que, a más de tres semanas del derrame, no existe claridad sobre el origen ni los responsables, mientras que las acciones emprendidas han sido insuficientes frente a la crisis ambiental, social y económica en las costas de Veracruz y Tabasco.

De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el derrame ha afectado al menos 170 kilómetros de litoral, impactando playas, lagunas y ecosistemas clave como la Laguna del Ostión, además de poner en riesgo a especies marinas y fauna protegida.

Organizaciones ambientales han advertido que la mancha de hidrocarburos podría haberse extendido hasta 630 kilómetros, lo que agrava el impacto en el Golfo de México.

Asimismo, comunidades indígenas y pesqueras han denunciado afectaciones a sus medios de subsistencia, riesgos a la salud por exposición a sustancias tóxicas y falta de información clara sobre los daños.

Senadores piden sanciones y apoyo a comunidades afectadas

Movimiento Ciudadano señaló que, aunque Petróleos Mexicanos ha participado en labores de limpieza, no ha aclarado las causas del derrame, pese a que inicialmente negó responsabilidad.

Además, denunciaron que las acciones no han sido suficientes ni transparentes, y que en algunos casos no se han garantizado condiciones dignas ni pago adecuado para quienes participan en la limpieza.

Ante este panorama, las y los legisladores exigieron investigaciones independientes, un plan integral de restauración ecológica, protección y equipo adecuado para brigadistas, así como un programa emergente de apoyo económico para familias afectadas.

También solicitaron atención médica especializada, información clara sobre riesgos a la salud y medidas para proteger el Corredor Arrecifal del Golfo de México, además de avanzar hacia una transición a energías limpias.

El Punto de Acuerdo fue suscrito por las senadoras Alejandra Barrales y Amalia García, así como por los senadores Daniel Barreda, Luis Donaldo Colosio, Néstor Camarillo y Clemente Castañeda.

Finalmente, la bancada reiteró que la respuesta institucional debe estar a la altura de la crisis, priorizando la protección ambiental y el bienestar de las comunidades.