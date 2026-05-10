El senador de Morena, Enrique Inzunza, reapareció en redes sociales este domingo 10 de mayo de 2026 con un mensaje para celebrar el Día de la Madres.

Fue a través de su cuenta de Instagram, en donde Enrique Inzunza compartió una fotografía junto a su madre, dejando ver que se encontraba en su natal Badiraguato, Sinaloa.

Inzunza reaparece desde Badiraguato, Sinaloa, para celebrar el Día de la Madres

Luego de ausentarse de sus obligaciones en el Senado de la República, Enrique Inzunza reapareció este domingo 10 de mayo para conmemorar el Día de la Madres con una fotografía familiar.

Desde la comunidad de Batequitas, en Badiraguato, Sinaloa, el senador de Morena compartió en sus historias de Instagram una fotografía junto a su madre, en la que señala estar en el lugar en donde ella “lo trajo al mundo”.

Abrazado junto a ella en la fotografía, Inzunza le dedicó un breve mensaje: “Sea tuya la bienaventuranza hoy y siempre”

Inzunza reaparece con mensaje por el Día de la Madres (enriqueinzunza.mx / X)

Esta reaparición de Enrique Inzunza sucede en un contexto crítico para el legislador morenista, quien fue vinculado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos con presuntas operaciones de narcotráfico a finales de abril

Ante la controversia, el senador optó por no asistir a las sesiones legislativas, para evitar lo que calificó como un “show mediático impulsado por la oposición”.

Adicional, Inzunza justificó su inasistencia a la Comisión Permanente desde el 6 de mayo alegando que su retiro temporal busca proteger la dignidad del Senado frente a posibles ataques de la oposición.

Así, se mantuvo fuera del ojo público desde que surgieron los señalamientos en su contra el 29 de abril de 2026, hasta esta fecha conmemorativa.