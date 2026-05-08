Ignacio Mier, coordinador de senadores de Morena, negó que su compañero de bancada Enrique Inzunza se encuentre oculto ante la petición de Estados Unidos de detenerlo con fines de extradición.

“No, no… yo te puedo decir desde la posición de coordinador que no es así (que esté escondido). Estamos en medio de una embestida y esa es la realidad política… no debe de sorprendernos, hay un linchamiento mediático… sin que haya prueba plena…” Ignacio Mier. Coordinador de Morena en el Senado

Así lo dijo en el programa de Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula ante los intentos periodísticos de buscarlo en Badiraguato, desde donde grabó su último video y no lo encontraron, ni la gente les dio referencias de él.

Medios de comunicación han llegado hasta la comunidad de Batequitas, perteneciente a Badiraguato, donde crecieron tanto Enrique Inzunza como Rubén Rocha Moya.

Ignacio Mier deja ver incomunicación con Enrique Inzunza

Ignacio Mier dijo que no ha hablado con Enrique Inzunza a pesar de que el día anterior estaban invitados todos los legisladores de Morena a Palacio Nacional a reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Enrique Inzunza no acudió, de la misma manera que el miércoles pasado anunció un cambio de opinión y que no se iba a integrar a la Comisión Permanente del Congreso, de lo cual Nacho Mier dijo enterarse por las redes sociales .

Ante cuestionamientos por la ausencia de comunicación, Ignacio Mier dijo que cada personas tiene derecho a la privacidad y a expresar su voz cuando lo decida.

Mier asegura que en Morena defienden la Constitución ante señalamientos de Estados Unidos

Ignacio Mier dijo que desde Morena defienden la Constitución a pesar de los señalamientos en Estados Unidos.

En ese sentido insistió en que debió haber confidencialidad, dado que es uno de los principios mayormente aplicados en casos judiciales en el país de donde provino el requerimiento de detención provisional.