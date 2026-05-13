Enrique Inzunza, señalado por Estados Unidos de tener nexos con el narcotráfico, no acudirá a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por segunda ocasión.

De acuerdo con la periodista Azucena Uresti de Grupo Fórmula, hoy se cumplirán 14 días desde que Inzunza se mantiene alejado aún cuando no solicitó licencia argumentando que no dará un pretexto a la derecha conservadora para convertir el Senado en un espectáculo.

Alejandro Murat, exgobernador de Oaxaca, será quien lo supla en la Comisión Permanente. No está claro si este funcionario, de 50 años de edad, será su relevo en las próximas sesiones.

Inzunza no asistirá a la Comisión Permanente (@gallegoso / X)

Oficina de Inzunza continúa abierta, pero no se ha presentado

Asimismo se dio a conocer que la oficina de Enrique Inzuza -de 53 años de edad-, hasta el momento de redactar esta nota, se mantiene abierta.

El personal del Senador se mantiene laborando, pero él no se ha presentado. Las críticas aumentan debido a que Inzunza, continúa cobrando.

🗳️📌 ¿DÓNDE ESTÁ ENRIQUE INZUNZA?



Así está su oficina como reporta @gallegoso.



Va para 12 días de ausencia en su oficina.



Pero eso sí, sigue cobrando completo.pic.twitter.com/yhn2UD9ivC — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) May 13, 2026

Inzunza cae en contradicciones

Enrique Inzunza, una vez más, cae en contradicciones. Aunque el Senador ha dicho que refutará de frente todas las falsedades difundidas en su contra, hasta el día de hoy no lo ha hecho.

Además de mantenerse lejos del Senado, evita a los medios de comunicación, por lo que únicamente ha hecho acto de presencia en redes sociales, donde asegura que lo dicho sobre él son solo calumnias.

Cabe mencionar que Inzunza, junto a Rubén Rocha Moya y ocho funcionarios de Sinaloa, están acusados por el gobierno de Estados Unidos, de tener presuntos vínculos con la facción Los Chapitos.

Al Senador se le acusa de sostener reuniones con líderes del Cártel de Sinaloa, entre 2021 y 2021, periodo en el que fue Secretario general de Sinaloa.