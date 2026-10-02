En Tlalnepantla, Morelos, a un costado de la carretera federal Xochimilco-Oaxtepec, hallaron 5 cuerpos con lesiones y disparos, la mañana de este jueves 1 de octubre.

A los 5 cuerpos se suman dos más en Yecapixtla, localizados también a un costado de la carretera y con lesiones similares, por lo que se cree podrían estar relacionados.

El hallazgo es parte de la ola de violencia en la entidad, que ha derivado en la muerte de siete estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), entre ellos dos menores.

Hallan 5 cuerpos en Tlalnepantla, Morelos, con signos de violencia

Alrededor de las 9:40 horas de este jueves 1 de octubre, dieron aviso de cinco cuerpos con signos de violencia en un baldío a un costado de la carretera federal Xochimilco-Oaxtepec.

De acuerdo con lo informado, los cuerpos se encontraban en las inmediaciones de la comunidad Los Nogales, en el límite entre Morelos con el Estado de México.

El sitio quedó bajo resguardo de la Policía Municipal de Tlalnepantla, mientras elementos de la Fiscalía General del Estado de Morelos analizaba el lugar.

Aunque hasta el momento la Fiscalía o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos no han emitido un comunicado sobre el hallazgo, reportan signos de violencia.

Los cuerpos correspondían a tres hombres y dos mujeres, todos maniatados, con diversos golpes y disparos en varias partes del cuerpo.

De momento, las autoridades dieron a conocer que buscan sus identidades y averiguar si el crimen tuvo lugar en la zona, aunque presumen, habrían sido abandonados.

Violencia en Morelos: hallan 5 cuerpos en Tlalnepantla con lesiones por golpes y disparos (Redes sociales)

Hallan dos cuerpos más en Yecapixtla, Morelos, con lesiones similares

El hallazgo de los 5 cuerpos en Tlalnepantla se suma a un primer reporte alrededor de las 6:00 horas de este mismo jueves 1 de octubre, pero en la colonia Los Amates, Yecapixtla.

Al respecto, se dio a conocer que fueron hallados los cuerpos de dos hombres, que también estaban maniatadas a un costado de la carretera Yecapixtla-Viveros.

Aunque en este caso tenían una cartulina con mensaje intimidatorio, se señala posible relación; la Fiscalía de Morelos no lo ha confirmado.