Un juez vinculó a proceso a Ricardo Alejandro por su probable responsabilidad en el homicidio calificado del regidor Gabriel Rivas Ríos, ocurrido el pasado 4 de noviembre en Cuernavaca.

Durante la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, las autoridades presentaron pruebas en video que vinculan al imputado con objetos utilizados durante el crimen, incluyendo una motocicleta y prendas oscuras.

Ricardo Alejandro permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras transcurre el plazo de cuatro meses fijado para concluir la investigación complementaria.

La próxima audiencia quedó programada para el 17 de marzo de 2027, fecha en la que se dará cierre a las diligencias judiciales correspondientes por el caso Gabriel Rivas.

Ricardo Alejandro fue vinculado a proceso por el asesinato del regidor Gabriel Rivas

Ricardo Alejandro fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva como presunto autor material del homicidio calificado del regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos.

Vinculan a proceso a Ricardo Alejandro por asesinato del regidor Gabriel Rivas (@azucenau / X )

Una jueza de control determinó que la Fiscalía presentó datos de prueba suficientes para formalizar la investigación penal en su contra como probable autor material del crimen.

La juzgadora dio validez a grabaciones en video aportadas por el Ministerio Público, las cuales ubican al imputado en posesión de la motocicleta empleada en el atentado el día de los hechos.

Además, se exhibieron videos donde se le observa sacando de su domicilio un casco similar al del agresor y prendas de vestir de color negro coincidentes con las utilizadas en el homicidio.

Se dictó prisión preventiva a Ricardo Alejandro “N”, por lo que el imputado deberá permanecer recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, en Atlacholoaya, mientras se desarrolla el juicio.

Este paso formaliza el procedimiento judicial, aunque no constituye aún una sentencia condenatoria definitiva.

La próxima audiencia de Ricardo Alejandro “N” será el 17 de marzo del 2027

La defensa particular de Ricardo Alejandro cuenta con un plazo de tres días para impugnar la resolución de vinculación a proceso dictada por la jueza de control.

La juzgadora otorgó un periodo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

La próxima audiencia quedó programada para el 17 de marzo de 2027, fecha en la que se dará por concluida esta etapa.

Durante este lapso, el Ministerio Público integrará reportes de sábanas de llamadas telefónicas entre el imputado y los vendedores de la motocicleta usada en el ataque, y solicitará a la Comisión Nacional Bancaria (CNB) el rastreo de la transferencia bancaria con la que se realizó el pago del vehículo.

Asesinan a Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en Cuernavaca, en ataque armado (Redes sociales)

La representación legal de la víctima dará seguimiento a las indagatorias para identificar a otros posibles autores materiales e intelectuales, dado que las evidencias sugieren la intervención de una segunda motocicleta en los hechos.

Una vez concluido el plazo en marzo de 2027 y realizada la audiencia de cierre, el órgano judicial evaluará las pruebas aportadas por ambas partes para determinar las siguientes fases del juicio.