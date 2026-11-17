Lorena de la Garza, diputada del PRI en Nuevo León, actualizó el estado de las mariposas monarca que descansan temporalmente en el parque Sierra Alta, en Monterrey, luego de la polémica que generó la fumigación del lugar.

“Desde el parque en Sierra Alta les comparto que desde el mismo jueves (12 de noviembre) en la noche atendimos las recomendaciones de los expertos y regamos el parque con abundante agua, para mitigar el efecto de la fumigación. Afortunadamente no hay ningún ejemplar de mariposa afectado”. Lorena de la Garza

A través de un video publicado en sus redes sociales, Lorena de la Garza aseguró que, desde el jueves por la noche, atendieron las recomendaciones de especialistas y regaron abundantemente el parque para mitigar los posibles efectos del insecticida aplicado antes de una jornada de vacunación.

Lorena de la Garza colabora con PROFEPA tras fumigación en parque Sierra Alta en Monterrey

La fumigación del parque Sierra Alta en Monterrey, Nuevo León, provocó críticas de activistas ambientales, debido a que el espacio funciona como sitio de descanso temporal para las mariposas monarca durante su migración, además la situación también generó llamados a investigar posibles afectaciones a esta especie.

Ante la controversia, Lorena de la Garza señaló que mantiene colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y que se están implementando las medidas recomendadas por especialistas para salvaguardar a las mariposas monarca.

Asimismo, Lorena de la Garza aseguró que continuará el monitoreo del parque en coordinación con las autoridades y expertos para verificar las condiciones del espacio y proteger a las mariposas monarca que llegan a este punto de Monterrey.