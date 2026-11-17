Familiares del Penal No. 4 de Nayarit conocido como “El Rincón” se protestan en Santa Fe en la alcaldía Cuajimalpa en la CDMX, por falta de medicamentos a Personas Privadas de la Libertad (PPL) en el estado, así como acoso.

Manifestantes están bloqueando a la altura de Vasco de Quiroga y Tamaulipas en Santa Fe, situación que está colapsando la entrada a la CDMX y camino rumbo a Toluca en el Estado de México.

Protestan por falta de medicamentos en el penal de Nayarit en Santa Fe en la CDMX

La protesta que inició la mañana de hoy 17 de noviembre de 2026, está causando caos vial alrededor de las 8:00 am, pues los manifestantes se unieron a unidades de transporte de la CDMX para cerrar a la altura de Vasco de Quiroga en Santa Fe.

Según los reportes, la manifestación es por familiares de PPL del Penal No. 4 de Nayarit, quienes acusan falta de medicamentos para las enfermedades de los internos, así como acoso por el director del centro penitenciario cuyo nombre es Carlos César López Herrera.

Manifestación de Santa Fe por falta de medicamentos en penal No. de Nayarit. (Especial)

Pese a que los familiares son alrededor de 400, se han apoyado de unidades de transporte para cerrar las vialidades.

Por otra parte, reporteros también argumentan que los manifestantes no han accedido a exponer a los medios la situación en el penal de Nayarit, acusando que todas las denuncias están expuestas en sus cartulinas.

A pesar de que esta manifestación no da un cierre generalizado, sí genera caos vial en esta zona de la alcaldía Cuajimalpa, debido a que es un punto de corporativos y que este martes se retoman actividades laborales tras el puente por el Día de la Revolución.