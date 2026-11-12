Caso Gabriel Rivas Ríos: detienen al presunto autor material del homicidio

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó la detención de quien sería el presunto autor material del homicidio de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena.

El titular de la dependencia, Fernando Blumenkron, señaló a su vez la cumplimentación de la orden de aprehensión fue resultado de la investigación tras el homicidio perpetrado el 4 de noviembre.

La detención de Ricardo Alejandro fue celebrada por la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, quien expresó su reconocimiento y el avance en el proceso de justicia del homicidio.

Homicidio de Gabriel Rivas Ríos: Fiscalía de Morelos confirma detención de presunto autor material

La tarde de este miércoles 11 de noviembre se confirmó la detención del presunto autor material del homicidio de Gabriel Rivas Ríos, como dio a conocer el fiscal de Morelos.

Avanzamos en la lucha contra la impunidad. Hoy se cumplimentó orden de aprehensión contra uno de los probables responsables del homicidio de Gabriel Rivas Ríos. pic.twitter.com/CGPt5SPiFO — Fernando Blumenkron🇲🇽⚖️ (@FBlumenkron) November 11, 2026

Fernando Blumenkron señaló a Ricardo Alejandro como uno de los responsables del asesinato del regidor, por lo que será puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Aunque la Fiscalía de Morelos no brindó los detalles de la detención, la orden de aprehensión por homicidio calificado fue cumplimentada por la Agencia de Investigación Criminal.

Así como por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, autoridades que trasladarán a Ricardo Alejandro al Cereso de Morelos en Atlacholoaya.

La Fiscalía de Morelos añadió que será en las próximas horas que Ricardo Alejandro enfrentará una audiencia inicial para informarle su imputación por el homicidio de Gabriel Rivas Ríos.

Gobernadora de Morelos destaca detención del presunto autor material del homicidio de Gabriel Rivas Ríos

Tras darse a conocer la detención de Ricardo Alejandro como presunto autor material del homicidio del regidor Gabriel Rivas Ríos, la gobernadora de Morelos destacó las labores de investigación.

Margarita González Saravia señaló que el anuncio de la Fiscalía de Morelos representa un importante avance en la búsqueda de justicia por su compañero y amigo, con quien compartió convicciones.

Destacó que aún queda camino por recorrer y no descansará hasta que el caso de Gabriel Rivas Ríos se esclarezca plenamente y sean detenidos todos los responsables.