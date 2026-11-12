Omar García Harfuch agradeció el apoyo de Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, por la coordinación con las autoridades que lograron una captura en el caso Gabriel Rivas.

“Agradecemos a la gobernadora de Morelos, @margarita_gs, su coordinación y apoyo permanente” Omar García Harfuch

Esto tras la detención de Alejandro “N”, presunto responsable material del homicidio del regidor de Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos.

Harfuch agradece apoyo de Margarita González en caso Gabriel Rivas

Omar García Harfuch compartió su agradecimiento por el apoyo y colaboración de la gobernadora Margarita Gonzalez Saravia en el caso del homicidio del regidor Gabriel Rivas.

Asimismo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) reconoció el trabajo de la Fiscalía de Morelos y de las instituciones de seguridad en la actuación en este caso.

De acuerdo con Omar García Harfuch, las investigaciones por el homicidio, ocurrido el pasado 4 de noviembre, mantienen su ruta para esclarecer los hechos y “determinar las responsabilidades de todos los involucrados, tanto materiales como intelectuales”.

Omar García Harfuch (Omar García Harfuch/X)

Margarita Gonzalez Saravia reconoce coordinación entre Morelos y SSPC en caso Gariel Rivas

Por su parte, Margarita González Saravia reconoció el trabajo de las instituciones de seguridad de Morelos por la detención del presunto responsable del asesino material del regidor Gabriel Rivas.

Asimismo, resaltó la cooperación entre la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Morelos y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México.

La gobernadora señaló que se mantendrá pendiente del proceso judicial en el caso Gabriel Rivas y reiteró su compromiso “de que se haga justicia”.